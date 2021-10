Les jeux gratuits sur PC en novembre (Epic Games Store, Prime…)

Epic Games Store

Véritable rituel pour le joueur PC, l’inévitable visite de l’Epic Games Store nous permettra en cette fin d’année encore de récupérer quelques jeux gratuits. On espère ensuite, comme pour l’an dernier, une fin d’année en feu d’artifice avec une démultiplication des jeux offerts…

En attendant, Pour cette première semaine de novembre, il vous est déjà possible de télécharger DARQ Complete Edition, puzzle game macabre qui pourra rappeler par son ambiance Little Nightmare. Le jeu est disponible gratuitement jusqu’au 4 novembre (au lieu de 16,80€).

Le jeu sera ensuite remplacé par Aven Colony, un jeu de gestion et de construction à la Sim City qui se déroule… dans l’espace ! Aux problématiques de ressources, d’espace, et de bonheur recherché pour ses habitants viendront s’ajouter des éléments extra-terrestres pas toujours amicaux… Aven Colony sera offert sur l’Epic Games Store du 4 au 11 novembre prochain, avant d’être à son tour remplacé par le jeu suivant…

Prime Gaming

Les abonnés Amazon Prime, que ce soit pour leur service de livraison, ou pour l’offre de VOD, sont automatiquement éligibles au service Prime Gaming ! Voici les jeux que vous pourrez ainsi récupérer gratuitement sur Amazon si vous êtes membre Prime :

Control Ultimate Edition

Dragon Age Inquisition

Rise of the Tomb Raider

Rogue Heroes

Liberated

Puzzle Agent 2

Demon Hunter 2: New Chapter

BAFL – Brakes Are For Losers

Secret Files: Sam Peters

Si ce sont des jeux qui ne sont plus tout récents, on note quand même une sélection plutôt qualitative ! Tout ce qu’il y a à faire pour bénéficier de ces jeux gratuits, c’est d’avoir un compte Prime actif, et de les télécharger avant le 1er décembre. Les jeux ne seront disponibles qu’au 1er novembre, et en attendant, il vous reste quelques heures pour récupérer les jeux du mois dernier (Star Wars : Squadrons, Ghost Runner et Alien Isolation).

D’autres offres sont susceptibles d’apparaître durant le mois, offres que nous relaierons ici. Si par ailleurs vous souhaitez partager vos bons plans, les commentaires ci-dessous sont tout à fait prêts à les accueillir !