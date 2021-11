Collectors de jeux vidéos – Notre sélection du mois de Décembre 2021

Traditionnellement, décembre est toujours un peu plus calme que les autres mois de l’année en ce qui concerne les sorties de jeux vidéo, et plus spécifiquement pour les collectors. On a bien toujours quelques petites pépites en début de mois, mais comparé à un novembre systématiquement gargantuesque mettant chaque année notre compte en banque en péril, c’est beaucoup plus raisonnable. Pourtant, on vous a une nouvelle fois concocté une sélection de jeux collectors et d’éditions physiques pas piquée des hannetons.

Danganronpa Decadence Édition Collector (3 décembre, 100 €)

La célèbre série de visual novel, se rapprochant des Phoenix Wright et débutée en 2010, nous revient sur Switch dans une compilation incluant les épisodes 1, 2 et v3, mais aussi l’inédit Danganronpa S: Ultimate Summer Camp, mélange entre jeu de société et RPG. Ce très joli coffret à paraître sur Nintendo Switch nous est proposé avec 3 impressions lenticulaires, un grand poster 46 x 61cm, un Futurepak et une sélection musicale de 10 pistes sur CD. À noter que chaque jeu devrait avoir droit à sa propre cartouche, ce qui est suffisamment rare pour être souligné. – FNAC, Amazon, Micromania…

Halo Infinite Steelbook Edition (8 décembre, 70 €)

Halo Infinite est sans nul doute le plus gros jeu de décembre. Nous vous avons déjà présenté le mois dernier la magnifique Xbox Series X créée à l’occasion des 20 ans de la saga. Cette fois-ci, on va partir sur du plus modeste, mais pas moins intéressant. Pour les amateurs du FPS emblématique d’Xbox, un très joli Steelbook collector est disponible en bonus de précommande. C’est typiquement le genre de goodies qu’un fan se doit d’avoir et qui sera du plus bel effet dans une collection. Rappelons par ailleurs que le disque contient uniquement la partie solo du jeu puisque le mode multijoueur est déjà disponible en téléchargement gratuit sur le store Xbox. Micromania

Narita Boy Collector’s Edition (12 décembre, 75 $)

Financé en 2017 sur Kickstarter à hauteur de 160 946 €, Narita Boy est un très sympathique Metroidvania prenant place dans un royaume numérique à l’ambiance très eighties. Une édition collector nous est proposée chez Limited Run Games avec une disquette d’ordinateur à l’ancienne, un pin’s épée, un poster 18 x 24 cm et l’OST sur cassette. Il est possible de se procurer le jeu sur PS4 et Switch soit dans ce coffret, soit dans une version simple à 40 $, et ce jusqu’au 12 décembre au plus tard. LimitedRunGames

Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth (31 décembre, 30 ou 35 €)

Metroidvania tiré de l’excellente œuvre de Mizuno Ryô, les Chroniques de la Guerre de Lodoss, Deedlit in Wonder Labyrinth, sorti sur PC en mars 2020, arrivera sur consoles en dématérialisé le 16 décembre prochain. Depuis plusieurs mois, une version physique asiatique est disponible à la précommande sur PlayAsia pour PS4, PS5 et Switch, et il faut bien avouer qu’on n’a pas vu venir cette édition européenne. Cette bonne nouvelle implique donc un tarif bien moins élevé puisqu’il n’y a pas à ajouter à la facture les diverses taxes et frais qu’impliquent l’importation (le jeu étant expédié depuis la France). Cerise sur le gâteau, un artbook et un OST sur CD seront offerts aux joueurs qui commanderont le jeu avant le 1er janvier. Une raison supplémentaire de se faire plaisir en cette fin d’année. RedArtGames

Death’s Door Collector’s Edition (décembre, 45 $)

Sorti cet été sur PC et Xbox, ce jeu d’action – aventure « à la Zelda » n’est aujourd’hui plus exclusif à l’écosystème Microsoft puisqu’il est arrivé sur les plateformes numériques de PlayStation et Nintendo Switch le 23 novembre dernier. Pour fêter cela, une édition simple et une collector ont été dévoilées, uniquement en import US, pour PS5 et Switch. Le coffret numéroté inclura le jeu en édition simple avec sa jaquette réversible, un manuel d’utilisation, et en bonus, un code Steam pour le précédent titre du studio : Titan Soul. Un artbook à couverture rigide 24 x 15 cm de 64 pages de Death’s Door est également disponible à la précommande sur le site pour la modique somme de 50 $. Des prix certes très (trop ?) élevés pour ces éditions, mais quand on aime, on ne compte pas. SpecialReserveGames

No More Heroes 1 & 2 (décembre, 50 €)

Pour les amoureux de version physique, No More Heroes 1 & 2 n’ont malheureusement pas eu droit à cet honneur en Europe. Il a été possible il y a un moment de se les procurer depuis les États-Unis via Limited Run Games, mais pour les retardataires, rassurez-vous, PlayAsia est là pour vous. Une édition Switch incluant les deux excellent titres en provenance de la Wii est effectivement disponible à l’achat. On aurait espéré une version localisée (même si cette version asiatique inclut le français sur sa cartouche) mais comme rien ne semble se profiler à l’horizon, il peut être prudent de se rabattre sur l’import afin de sécuriser cet ajout à sa collection. PlayAsia

Blazing Chrome Édition Collector (décembre à 60 €)

Excellent Run & Gun néo-rétro sorti en numérique en 2019 sur PS4, Xbox One, Switch et PC, Blazing Chrome nous revient dans un coffret collector exclusif à la machine de Sony. Limité et numéroté à 500 exemplaires uniquement, il ne faudra pas tarder à passer commande si vous voulez être sur d’avoir une copie pour février prochain, date prévue pour l’expédition. Cette édition nous est proposée dans un fourreau incluant son certificat d’authenticité, 3 lithographies recto-verso, un artbook de 64 pages avec l’interview des développeurs et la bande sonore originale sur deux CD. Pix’n Love

Deathsmiles 1 & 2 Collector’s Edition (décembre à 90 €)

Quel amateur de Shoot’em Up ne connait pas les Deathsmiles ? Incroyables titres sortis sur Xbox 360 en 2007 et 2010, les deux jeux ressortent prochainement en Europe dans une compilation pour Nintendo Switch et PS4. Une édition collector nous est même proposée sur les deux machines avec à chaque fois des cartes postales, poster réversible, flyers, autocollants, porte-clés et cartes de personnages, mais surtout un store mural reprenant l’artwork principal, un diorama en acrylique et la bande son des jeux. Le coffret sur Switch est limité à 2200 exemplaires tandis que la version PS4 n’a que 1000 pièces à la vente. Si ces coffrets ne vous attirent pas, sachez que cette compilation existe aussi en édition simple sur Switch (2800 ex.) et PS4 (1500 ex.). Ne tardez pas trop à commander celle qui vous intéresse car les stocks disponibles sont actuellement sous la barre des 30 %. StrictlyLimitedGames