PlayStation – Un abonnement pour les réunir tous et tacler le Game Pass ?

Il a ses fans et ses détracteurs, mais indéniablement, le Game Pass est toujours là. C’est d’ailleurs amusant quand on repense à son lancement, les débats qu’il a générés à droite comme à gauche. « Netflix du jeu vidéo » s’extasiaient les uns, « seul argument de la Xbox » maugréaient les autres, et pourtant, après toutes ces vagues, le bruit a fini par s’éteindre. Pour le moment, le programme de Microsoft est en bonne santé et s’étend des Xbox aux ordinateurs en passant même par les supports mobiles, recueillant plus de 18 millions d’utilisateurs (d’après des chiffres Microsoft datant de cet été). Un succès qui n’attend donc plus qu’une chose : une réponse de PlayStation.

Jusqu’ici, on ne peut pas dire que nous avions été servis. En effet, au fil des mois, comme un politicien qui laisse miroiter une possible candidature à des élections, le holding japonais s’amusait à se balancer d’un côté comme de l’autre, laissant entendre qu’un tel service ne pouvait pas voir le jour (un point que confirmait alors Shawn Layden lors d’une prise de parole cet été), mais il n’allait pas non plus laisser Microsoft seul dans l’arène, la marque PlayStation illustrant notamment ce point en proposant son PlayStation Now aux utilisateurs PC. Bref, les secrets de polichinelle devraient bientôt prendre fin si on en croit Jason Shreier de chez Bloomberg.

Aaaah, Bloomberg, ça faisait longtemps ! Comment ça va depuis l’annonce de la Switch Pro ? OK, ça va, on laissait juste parler le sel un petit peu. Bien, vous l’aurez compris, la fine fleur spécialisée JV du journal financier revient aujourd’hui à la charge en indiquant tenir de sources sûres (citant notamment des personnes restées dans la douce chaleur de l’anonymat ainsi que des documents dont nous ne voyons pas la couleur) que PlayStation opposerait bientôt un nouveau service au Game Pass de Microsoft. Un nom et une fenêtre de sortie : Spartacus (son nom de code) ferait son entrée dans l’arène au début de l’année prochaine.

Toujours d’après le groupe financier américain, Spartacus ferait la synthèse des différents services déjà proposés par la multinationale nipponne (le PlayStation Plus et le PlayStation Now) et les resservirait au travers d’une nouvelle offre fragmentée en trois échelons, chaque échelon disposant de son propre tarif mensuel. Si les chiffres sont encore absents des notes de Bloomberg, le journal détaille sommairement ces différents échelons comme suit : le premier proposerait une offre similaire à celle du PlayStation Plus (elle pourrait d’ailleurs en garder le nom), le suivant ajouterait l’accès à un catalogue conséquent de jeux PlayStation 4. C’est avec le troisième échelon que le streaming fait son entrée, garantissant des heures de jeux grâce à des titres issus de toutes les machines Sony depuis la PlayStation 1.

On ne sait pas pour vous, mais au risque de tirer des conclusions hâtives (tout en notant que le géant n’a pour le moment rien confirmé), ce « début d’année prochaine » nous fait penser à autre chose. Pensez-vous que Spartacus serait la porte d’entrée de Sony sur le marché mobile ? Nous en avons l’intime conviction. Le holding japonais ne cache plus sa volonté de se lancer sur ce support et un service en streaming permettant de redécouvrir les perles de son catalogue, où qu’on soit, depuis un PC ou un mobile, semble avoir du sens.

C’est un peu tôt pour s’emballer déjà, si le service doit être lancé bientôt, PlayStation finira bien par confirmer l’information. Une telle offre peut-elle, selon vous, concurrencer le Game Pass ? La perspective de jouer aux plus grands jeux apparus sur consoles PlayStation depuis un mobile grâce à un abonnement (avec ou sans accessoire) vous fait-elle de l’œil ? De notre côté, nous sommes d’avis qu’il ne manque qu’une option cinoche comme cerise sur le gâteau et ce serait dans la poche !