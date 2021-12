PlayStation travaillerait sur une manette à destination des mobiles

Quand Charles Darwin imaginait sa théorie des espèces et des règles qui définissent la sélection naturelle, il est peu probable que le naturaliste pensait qu’elle pourrait s’appliquer à peu près à tout. Bon, un analyste aura sitôt fait de voir où on veut en venir et certainement de débunker notre « théorie », mais entendez-nous. Si nous utilisons aujourd’hui ce sujet pour introduire, c’est qu’une question nous est venue à l’esprit : que faire pour maintenir sa marque dans le temps ?

Il y aurait bien des manières de répondre à cette question d’autant qu’ici, nous pourrions aussi bien parler de jeux que de consoles voire même de composants. En vrai, selon nous, ça se résume à peu de choses. Tout d’abord, l’objet doit répondre à un besoin (plus de puissance, de meilleurs graphismes, etc.). Ensuite, l’ergonomie prend le pas (après tout, il faut que ça reste agréable). Enfin, probablement l’aspect le plus important puisque c’est avec le superflu qu’on se démarque : il faut trouver un gimmick, quelque chose qui renforce l’identité et l’image de la marque et qu’il est impossible de dissocier, un peu à l’image de ce brevet qu’a récemment enregistré la branche nipponne de Sony.

Cette image est tellement parlante que vous aurez probablement tiré vos conclusions. En effet, il s’agit d’un nouveau modèle de manette destiné à accueillir un smartphone, un bon moyen pour rendre les longues sessions de gaming sur mobile plus confortables, mais aussi une illustration de la volonté du constructeur de se faire une place sur ce marché gigantesque et très lucratif. Et cette approche est tout à fait logique avec la politique que suit le constructeur ces derniers mois.

Le géant a déjà effectué un certain nombre de pas dans cette direction. Au fil des mois, PlayStation a confirmé cette stratégie tout d’abord en formant une équipe chargée de porter son catalogue sur mobile puis en embauchant l’ancien responsable Apple Arcade en charge du contenu (Nicola Sebastiani) pour mener le projet à son terme. Un projet qui devrait normalement commencer à se concrétiser dans les mois à venir puisque Jim Ryan, le boss de chez PlayStation, entend vouloir lancer ses premières licences sur ce support d’ici la fin de l’exercice fiscal en cours (en mars prochain).

Mais alors, pourquoi cette longue tirade en intro, complètement hors sujet ? Regardez à nouveau le brevet ! Si on se doute bien que l’intention première de PlayStation est de ne pas laisser un marché tourner sans que la boîte n’y prenne part (un moyen aussi de ne pas laisser Microsoft, Google et Apple seuls sur ce terrain), le fait de donner à sa manette la forme iconique de celle de la marque (plus particulièrement celle de la PS4) nous invite à penser que cet objet se veut la relève de la pauvre PlayStation Vita, l’occasion de mettre un petit tacle à Nintendo qui devait se sentir bien seul sur le marché du jeu mobile.

Acté ? Sûrement pas, c’est juste un brevet. Un succès assuré en cas de sortie ? Plutôt que de nous tromper en estimant au pif, on préfère se dire que ce serait raccord avec l’idée de sortir son catalogue par le biais d’un service Cloud ou même pour supporter la sortie de WipeOut Rush. Après tout, c’est malheureux de jouer à des jeux PlayStation sans une manette raccord, non ? Il est certain en tout cas qu’en l’absence de PlayStation 5 dans les rayons et afin de renforcer sa présence dans le quotidien des joueurs trop occupés pour se poser et jouer à la maison, la stratégie de PlayStation pourrait tout de même s’avérer payante.