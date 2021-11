PlayStation 5 – Un an après son lancement, voilà les jeux les plus joués

La PlayStation 5 fêtera sa première année d’exploitation vendredi 19 novembre 2021. Malgré une année marquée par des difficultés d’approvisionnement de consoles (dues en grande partie à la fameuse pénurie de semi-conducteurs qui touche toute l’industrie) et les reports de nombreuses exclusivités, la dernière-née de Sony continue d’être auréolée de la hype de « l’objet à avoir pour briller en société ».

Véritable bête de combat, la console est capable d’afficher une résolution maximun de 8K, intègre par moins de 16 Go de RAM, ronronne autour d’un processeur graphique AMD Ryzen Zen 8 core, et peut produire une puissance de 10.28 TeraFLOPs. Cerise sur le gâteau, son SSD de 825 Go a changé la qualité de vie des joueurs en reléguant aux oubliettes les temps de chargement (ou presque).

L’instant tech-porn passé, revenons sur Terre pour des considérations plus ludiques. Car ce qui fait une console, aussi surpuissante soit-elle, ce sont ses jeux (et les millions de dollars de sa maison-mère balancés dans du marketing, mais c’est un autre sujet). Le fait est que pour le moment, la PS5 ne croule pas sous les exclusivités. Hormis Ratchet & Clank, Deathloop, Returnal, Demon’s Souls, Atro’s Playroom (inclus sur toutes les PS5), ou Godfall, ça ne se bouscule pas au portillon.

Toujours est-il que cela n’a pas empêché Sony d’écouler pas moins de 13 millions de machines à travers le globe. 13 millions de joueurs potentiels donc (on minimisera à un joueur par console, ne vous en déplaise !), qui auraient accumulé 4,6 milliards d’heures de jeux selon Sony. En se basant sur le nombre d’heures passées sur les jeux disponibles sur la PS5, la firme japonaise a dévoilé le top 10 des titres les plus joués au cours de la dernière année, dont voici la liste exhaustive :

Fortnite Call of Duty: Black Ops Cold War FIFA 21 NBA 2K21 Assassin’s Creed Valhalla Destiny 2 MLB The Show 21 Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Demon’s Souls NBA 2K22

Entre non surprise et amère déception, on constate que la machine à billets d’Epic Games, Fortnite, truste la première place. Viennent ensuite les grosses licences annuelles Call of Duty: Black Ops Cold War, FIFA 21, NBA 2k21, Assassin’s Creed Valhalla… Une seule exclusivité PS5, Demon’s Souls, se retrouve dans le top 10 et vient se placer en fin de peloton.

Difficile de ne pas éprouver une légère (grosse) déception à la vue de ces résultats. Investir un demi-smic dans une console à la pointe de la technologie pour jouer à Fortnite, n’est-ce pas un peu investir dans un PC digne de la Nasa pour jouer au Solitaire ? Bien évidemment, l’auteur de ces lignes force le trait, mais à n’en pas douter chers lecteurs et lectrices, vous en conviendrez, cela reste assez ubuesque.

En mai 2021, Jim Ryan, le PDG de Sony Interactive Entertainment, s’était montré confiant et rassurant quant à l’avenir de la PS5, en révélant que pas moins de vingt-cinq jeux exclusifs à sa dernière-née seraient actuellement en production dans leurs studios et auprès d’équipes extérieures.

En attendant les foudres de guerre God of War Ragnarok et Horizon Forbidden West, et une année 2022 qui devrait une fois encore être placée sous le signe de la réussite financière pour Sony, celles et ceux qui espèrent pouvoir trouver la boîte blanche de Sony sous leur sapin cette année ont intérêt à solliciter le Père Noël bien vite, sous peine d’une amère déception.