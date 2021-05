Sony Interactive Entertainment annonce une production de 25 jeux !

Voilà donc 6 mois que les consoles new-gen ont fait leur entrée sur le marché vidéoludique, entrée plus ou moins fracassante au vu de la pénurie subie par les différents constructeurs. L’avenir s’annonçait assez sombre puisque ces ruptures de stocks incessantes ne faisaient pas forcément de la bonne publicité aux deux géants du jeu vidéo. Rajoutez par dessus un manque évident d’exclusivité et vous aurez une recette à tomber par terre (voire à se fracasser ). Mais une interview donnée par le boss de Sony Interactive Entertainment nous donne tout de même une lueur d’espoir !

La petite dernière de chez Sony s’est tout de même vendue à plus de 7.8 millions d’exemplaires dans le monde, ce qui en fait d’ailleurs le meilleur lancement jamais connu pour une console. Ce lancement pourtant record a été marqué par une faiblesse des titres qui l’accompagnaient. La première vraie exclu qui nous a été proposée est le dernier jeu du studio Housemarque, à savoir Returnal.

Rassurez-vous, et dormez paisiblement chers amis car le patron de PlayStation, Jim Ryan, a donné une interview dans laquelle il dévoilait que 25 jeux étaient en plein développement chez les différents studios. À savoir que dans ces 25 licences, la moitié semblerait être des licences jusqu’alors inconnues !

Si vous suivez l’actualité de votre média JV favori (vous voyez duquel nous parlons n’est ce pas ?), vous savez déjà que Ratchet & Clank débarque très bientôt sur nos consoles de salon. Il semblerait d’ailleurs que Horizon Forbidden West soit toujours prévu pour la fin de cette année, reste à savoir si le délai sera respecté puisqu’il n’y aura peut-être pas assez de demande au vu de la pénurie…

Jim Ryan s’est également exprimé sur ces fameuses ruptures de stocks en essayant de rassurer ces consommateurs :

Nous faisons de notre mieux pour améliorer cette situation, nous voyons la production augmenter au cours de l’été et certainement dans la seconde moitié de l’année, et nous espérons voir une sorte de retour à la normale en termes d’équilibre entre l’offre et la demande pendant cette période.

Malheureusement à l’heure actuelle nous sommes incapables de donner une liste complète des jeux en cours de développement. Sachez seulement qu’il s’agira de différents genres, et qu’ils iront du petit jeu indé jusqu’au AAA. Toutes ces nouvelles s’enchaînent avec les différentes rumeurs que nous avons pu entendre jusqu’ici, à savoir le possible remake de The Last Of Us, le refus de faire une suite à Days Gone. Espérons que Sony Interactive Entertainment nous dévoilera la teneur de sa liste dans un avenir assez proche, pour que nous puissions la partager avec grand plaisir avec vous !