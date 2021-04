Sony confirme son service VOD PlayStation Plus Video Pass

Sony a bien envie d’avoir sa part du gâteau dans la guerre des services VOD. Son arme pour lutter : le PlayStation Plus Video Pass, dont la firme japonaise a confirmé l’existence au site polonais Spider’s Web. Il s’agirait d’un nouveau service inclus dans l’abonnement PlayStation Plus qui permettra aux abonnés d’accéder à des films et à des séries. Netflix, Amazon Prime et Disney+ ont-ils du souci à se faire ?

D’après les informations dont nous disposons, cette nouvelle option serait testée durant une année en Pologne. Le service bénéficierait de nouveaux titres tous les trois mois.

Nick Maguire, vice-président de Sony Interactive Entertainment, apporte les précisions suivantes (traduction libre) :

En collaboration avec Sony Pictures Entertainment, nous lançons un service en test pendant douze mois pour le service PS Plus disponible en Pologne, appelé PlayStation Plus Video Pass. Il s’agit d’une application de streaming que les propriétaires de PS Plus peuvent télécharger sur les consoles PS4 et PS5 à partir du PS Store, pour accéder à une production vidéo de haute qualité, le tout dans le cadre du programme PS Plus existant.

Voici la liste des films et séries qui feront partie du lancement test de l’application :

Films disponibles sur le PlayStation Plus Video Pass

Bloodshot

Jumanji: The Next Level

Zombieland 2: Double Tap

Charlie’s Angels (2019)

Venom (2018)

The Equalizer 2

Baby Driver

Blade Runner 2049

Underworld: Blood Wars

Arrival

Sausage Party

Inferno (2016)

American Hustle

This Is the End

Bad Boys (1995)

Séries télé disponibles pour le PlayStation Plus Video Pass

Future Man (saisons 1-3)

SuperMansion (saisons 1-3)

Community (saisons 1-6)

Deadly Class (saisons 1)

SWAT (saisons 1-2)

Lost Girl (saisons 1-5)

Mais pourquoi la Pologne, demanderez-vous ? Selon le vice-président de SIE, il s’agit du territoire parfait pour le test. La Pologne constituerait un vivier d’abonné.e.s très important, avec des joueurs et joueuses très impliqué.e.s sur les réseaux sociaux et très friands de plateformes de VOD. Autrement dit, il s’agit du territoire idéal pour tester un service comme celui-ci.

Ne nous voilons pas la face : les gros pontes de la VOD n’ont pas à trembler face à l’offre actuelle de Sony. Le PlayStation Plus Video Pass devrait faire partie de l’abonnement PlayStation Plus sans aucune augmentation de prix. Pour le moment, Sony n’a pas annoncé de date de lancement officielle pour le service ailleurs dans le monde.