La nouvelle manette du PSVR 2 dévoilée par Sony !

Le 23 février dernier, Hideaki Nishino, vice-président chargé de la planification et de la gestion de la plateforme, annonçait sur le PlayStation Blog un certain dispositif de réalité virtuelle pour la PlayStation 5. Ce PSVR 2 est donc bel et bien une réalité et alors que l’on pensait devoir attendre pas mal de temps avant d’en apprendre plus à son sujet, l’appareil étant prévu au mieux pour sortir en 2022, voilà qu’une belle surprise nous a été offerte par Sony en cette journée du 18 mars.

C’est encore par l’intermédiaire du PlayStation Blog et par la voix de Hideaki Nishino qu’une nouvelle particularité du PSVR 2 a été dévoilée, à savoir sa nouvelle manette. Composés de deux pads au design assez ambitieux et séduisant, avec leur forme sphérique (ou d’orbe comme le présente Nishino) entourant complètement la main, ils auront la particularité de reprendre certaines fonctionnalités de la DualSense de la PS5, pour proposer l’expérience la plus immersive qui soit. C’est en tout cas la volonté affichée par Sony.

Aussi, le design de la manette n’a pas été choisi au hasard et entend offrir aux joueurs une ergonomie inédite pour ce type de contrôleur. Sony s’est appuyé sur les retours d’utilisateurs ayant différentes tailles de main, ainsi que sur son savoir-faire pour concevoir des manettes pour tenter de transformer “en profondeur la manière d’aborder les jeux VR”. À voir ce que cela donnera dans les faits, mais il est vrai que les pads semblent plutôt confortables de visu.

Au niveau des fonctionnalités, la manette proposera donc des gâchettes adaptives et un retour haptique, deux features reprises de la DualSense. Certaines touches, au niveau du pouce, de l’indexe et du majeur, proposeront une détection du doigt, ce qui permettra de ne pas devoir appuyer pour effectuer certaines actions, les rendant alors plus naturelles à l’exécution.

En ce qui concerne la conception même des pads, sachez que le suivi de ses derniers par rapport au casque s’effectue par l’intermédiaire d’un anneau destiné à cet effet au bas de chaque contrôleur. Aussi, le dispositif de gauche comprend un joystick analogique, les touches triangle et carré, une touche de prise (L1), une touche à gâchette (L2) et la touche de création. Celle de droite un joystick analogique, les touches croix et rond, une touche de prise (R1), une touche à gâchette (R2) et la touche d’options. La touche de prise servant à ramasser un objet par exemple, précise Nishino.

Voilà qui est alléchant, du moins sur le papier, et il est vrai que le design, ainsi que ce qui nous est annoncé, a de quoi séduire. On espère pouvoir essayer la chose assez rapidement, même si à notre avis ce ne sera pas pour demain, alors qu’il est précisé que les studios de développement vont bientôt recevoir des prototypes des dispositifs pour s’y essayer.

Enfin, on espère ne pas avoir à attendre trop longtemps avant découvrir le casque du PSVR 2, alors que la communication actuelle est plutôt intelligente en ce qui concerne ce casque de réalité virtuelle, Sony n’abattant pas toutes ses cartes d’un coup. Pourquoi pas durant ce qui remplacera l’E3 en juin prochain ?