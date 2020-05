Vers un PSVR 2 à la pointe des innovations technologiques ?

D’abord annoncé par des partenaires financiers, puis nié par Sony, on ne sait plus trop si le PSVR continuera à accompagner la future PlayStation 5. Un nouvel indice vient toutefois nous laisser penser que Sony ne compte pas abandonner la réalité virtuelle, bien au contraire.

Un court document descriptif, assez technique, accompagné d’une vidéo bien plus éclairante, vient ainsi nous montrer non seulement que Sony travaille toujours sur la VR, mais qu’en plus la société aurait fait des progrès impressionnants dans le domaine.

Le prototype présenté en vidéo sur la page de l’Association for Computing Machinery (une association basée à New York soutenant les innovations en informatique) montre en effet un capteur qui pourrait tenir lieu de contrôleur VR capable de détecter et de simuler à l’écran la position des doigts. Faire un V de la victoire, un “thumb up”, ou saisir une pièce d’échec à deux doigts serait alors possible in-game.

Et les chercheurs qui ont obtenu ces résultats, Kazuyuki Arimatsu et Hideki Mori, travaillent bien pour Sony Interactive Entertainment, ce qui nous permet de croire qu’un PSVR 2 serait bien dans les tuyaux. Si le PSVR premier du nom s’est imposé avec du matériel de moyenne gamme, en rendant accessible une technologie encore assez coûteuse sur PC, ces documents de recherche et développement nous laissent imaginer que pour ses futures applications VR, Sony compte aller plus loin, et faire progresser la technologie.

Si on associe ce qu’on peut voir dans cette vidéo aux promesses de retour haptique de la manette DualSense, la manette PlayStation 5, on peut s’imaginer que la notion de présence, raison d’être de la VR, peut faire un grand bond en avant.

Reste à régler le problème de la cinétose, ce mal de mer que l’on ressent en déplaçant notre avatar en VR, et surtout, à bâtir une ludothèque qui justifiera les investissements…