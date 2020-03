Microsoft, Valve et HP s’unissent pour créer un casque VR

On arrête tout. Microsoft et la VR c’est pour bientôt.

Nous vous disions récemment que Microsoft ne souhaitait pas se lancer dans la VR, terrain sur lequel une certaine PS5 annonce déjà à demi-mot son casque 2.0, hélas, nous avions tout faux !

Microsoft travaille actuellement avec Valve, qui après la sortie remarquée de Half-Life: Alyx doit maintenant faire face à une attente encore plus démesurée quant à un troisième opus de la saga culte. Toujours est-il que l’expérience VR d’Alyx semble avoir donné des ailes à Valve sur un secteur encore trop aride en termes de bons jeux, et le studio s’est bien évidemment tourné vers Microsoft.

C’est ainsi (d’après l’IGN) que la fine équipe, rejointe très rapidement par HP, s’est très promptement mise à travailler sur un nouveau type de casque VR appelé The Reverb G2 (en référence au premier casque de HP baptisé The Reverb). Et préparez-vous, car leur ambition est grande ! Non contents de simplement dominer le game de la VR, les trois multinationales ont prévu de prendre tout le monde de court en proposant un produit de toute nouvelle génération, ayant une à deux longueurs d’avance sur la technologie actuelle. Un projet ambitieux donc, même pour ces trois entreprises connues et reconnues dans leurs domaines respectifs.

Nous retrouvons donc une nouvelle fois Microsoft, adepte de la formule offensive en matière de com’, qui à l’aube de la sortie de sa future console, se jette dans un nouveau projet important, et comme souvent, en étant bien accompagné.

Cependant, nous n’avons toujours aucun détail technique, ni même de date pour ce futur projet de VR, et il va sans dire que les paroles des entreprises citées plus haut n’engagent qu’elles. Maintenant, la balle est dans leur camp pour nous proposer un produit à la hauteur de leur ambition.