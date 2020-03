VR – Audica, (encore) une alternative à Beat Saber

Duck Hunt du futur

En son temps, le génie et le succès de Tetris auront donné naissance à toute une série de copies plus ou moins inspirées, de Columns à Blockout, jusqu’à encore tout récemment Tricky Tower. Et parce qu’il est peu ou proue le Tetris de la VR (entendez : un classique génial et imparable), Beat Saber a lui aussi déjà engendré une jolie liste de jeux directement inspirés de son gameplay (Audio Shield, Synth Rider…). Dernier en date, Audica, disponible depuis un petit moment sur PSVR et sorti au début du mois sur Steam.

Audica est donc un jeu de rythme réalisé par Harmonix (Guitar Hero, et prochainement Fuser) dans lequel des armes blanches de Beat Saber sont remplacées par deux blasters. Le but du jeu sera de shooter des cibles en rythme. Comme dans un Project Diva, les cibles passent dans un repère, et il faudra tirer dessus pile au moment ou le centre de la cible passe devant le centre du repère l’accueillant. Ce qui se produit en rythme avec la musique, on peut donc jouer en se basant sur l’écran ou sur le son. D’ailleurs, plus on joue, et plus on tire instinctivement en suivant la musique.

Les cibles, comme les pistolet lasers, sont de deux couleurs, et il faudra bien évidemment tirer sur la cible avec l’arme correspondant. Pour varier un peu les plaisirs, et à nouveau comme dans un Project Diva, on va rencontrer des cibles de différentes natures : celles pour lesquelles il faut garder la note, en pressant continuellement la gâchette, d’autres qui réclament de dessiner un schéma dans les airs, et des sphères venant au contact, qu’il faut éliminer non pas en tirant dessus, mais en les tranchant grâce aux lames qui équipent les canons de nos pistolets, pour un gameplay pour le coup très similaire à ce que propose Beat Saber.

La bande originale est de base assez fournie en nombre de chansons, et plutôt axée electro (EDM, drum’n bass…). Selon les morceaux, le sens du rythme est plus ou moins bien rendu, mais on n’atteint jamais cette sensation d’exécuter une véritable chorégraphie qu’on obtient avec les morceaux les mieux programmés de Beat Saber. Cependant, Audica reste un shooter assez fun, et un jeu de ball-trap plutôt solide.

On conseillera Audica aux joueurs qui n’accrochent pas à Beat Saber, à ceux qui ont l’impression d’en avoir fait le tour (il vient d’ailleurs de recevoir une nouvelle extension avec cinq morceaux produits par Timbaland), ou aux joueurs qui cherchent un shooter sans trop accorder d’importance à la composante rythmique. Audica est disponible sur Steam (Occulus, Vive et WMR) et sur PlayStation VR.