Fuser fera de vous un vrai DJ sur consoles et PC !

“Il s’est battu comme un chien /Disc-Jockey ça n’est pas rien…”

(On vous laisse Googler cette obscure référence…) Depuis que le phénomène Guitar Hero s’est éteint, les jeux musicaux ont eu un peu de mal à occuper le haut de l’affiche. Les jeux de karaoké n’ont plus jamais eu la saveur des premiers SingStar sur PlayStation 2 (la façon dont le titre a évolué, supprimant les mini-jeux, n’y est peut-être pas pour rien…). Restent les Just Dance, qui sortent inlassablement, chaque année, et le prochain titre mettant en scène Hatsune Miku, prévu sur Switch pour cette année, mais s’adressant tout de même à un public de niche… Pourra-t-on compter sur Fuser pour sortir le genre de cette léthargie ?

Fuser est en effet le prochain jeu de rythme d’Harmonix, spécialiste du jeu musical. On leur doit les canons du genre que sont Guitar Hero ou Rock Band, mais aussi Dance Central. Dans Fuser, Harmonix nous propose d’incarner un DJ qui fait la tournée des festivals. Comme d’habitude avec ce type de jeux, les morceaux seront “organisés” selon un code à quatre couleurs, représentant, par exemple les voix, les guitares, les basses et les percussions.

Il s’agira de mixer les éléments de différents titres pour obtenir le mood attendu. Un mode freestyle permettra de s’en donner à cœur joie avec toute la discothèque incluse, tandis qu’un mode campagne vous mettra au défi de devenir le meilleur DJ. Un mode multijoueur collaboratif devrait aussi être de la partie.

16 titres ont d’ores et déjà été révélés – une tracklist plutôt cool selon nous, s’il elle n’est pas polluée d’ici là par des titres localisés (i.e. des morceaux français…). Une centaine de titres devraient être inclus au final. Voici les morceaux déjà connus :

“All Star”, Smash Mouth

“Bad Guy”, Billie Eilish

“Better Now”, Post Malone

“Born This Way”, Lady Gaga

“(Don’t Fear) The Reaper”, Blue Oyster Cult

“Don’t Let Me Down”, The Chainsmokers et Daya

“Good as Hell”, Lizzo

“In da Club”, 50 Cent

“Mi Gente”, J. Balvin et Willy William

“Old Town Road (Remix)”, Lil Nas X et Billy Ray Cyrus

“Party Rock Anthem”, LMFAO

“Regulate”, Warren G et Nate Dogg

“Rock the Casbah”, The Clash

“The Rockafeller Skank”, Fatboy Slim

“Stir Fry”, Migos

“Thunder”, Imagine Dragons

Fuser sera disponible sur PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC à l’automne prochain. Il ne semble hélas pas qu’un contrôleur dédié soit prévu pour le moment…