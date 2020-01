Patapon 2 revient battre la mesure sur PlayStation 4 !

“Trois jeunes tambours / s’en revenaient de guerre…”.

L’incroyable jeu de rythme Patapon fait son grand retour sur PlayStation 4 ! Et il était temps, car cela fait quelques années que sa mélodie continue de nous trotter dans la tête : PON-PON-PATAPON ! (ça y est, vous l’avez dans la tête pour la journée !). C’est dans une version Remastered que Patapon 2 revient sur le PlayStation Store, en version dématérialisée uniquement, hélas.

Patapon est l’un des jeux emblématiques de la PlayStation Portable. Son esthétique très “kawaii ” qu’on peut trouver typiquement japonaise trouve pourtant son origine… chez nous ! C’est en effet le travail de l’illustrateur lillois Rolito qui a inspiré le jeu à Sony.

Tout est parti du site Rolitoland, où l’artiste expose ses créations. Les petits personnages cyclopéens ont tapé dans l’œil (cyclope, œil…) de Sony, qui a cherché à en faire un jeu, impliquant Rolito à toutes les étapes de son développement. C’est ainsi qu’est né Patapon, l’une des séries les plus originales et les plus marquantes de la décennie 2000-2010, et c’est peut-être un exemple unique de jeu vidéo adaptant ainsi le travail d’un artiste.

Si vous n’êtes pas familier avec la franchise, il s’agit de diriger une tribu de petits bonshommes en les faisant marcher au rythme d’un tambour. On presse ainsi en rythme les boutons Carré (PATA) et Rond (PON) pour jouer le rythme PATA-PATA-PATA-PON et faire avancer les personnages. Il s’agira aussi de combattre les ennemis de la tribu qui se dressent sur son chemin (PON-PON-PATA-PON), et en progressant dans l’aventure, on découvrira les tambours CHAKA et DON, et les nouvelles capacités qu’ils offrent. Aussi simple que prenant ! Dur, en effet, de lâcher le jeu une fois qu’on l’a en main. Aussi dur que de se débarrasser de ses mélodies entêtantes…!

Patapon 2 Remastered débarque sur la PlayStation Store dès le 30 janvier prochain pour une quinzaine d’euros. En attendant, le premier épisode, Patapon Remastered, est toujours disponible, et le site de l’artiste Rolito, rolitoland.com, est lui-aussi toujours en ligne !