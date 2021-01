Ces brevets pour le PSVR 2 qui font rêver

Comme de nombreuses grandes entreprises technologiques, Sony est très active sur le front des brevets, déposant des demandes de brevet pour toute une série d’idées. Une logique que bon nombre d’entreprises adoptent, et qui ont autant de chance d’être au centre d’une nouvelle innovation que de finir dans le placard des bonnes idées jamais concrétisée. Un cimetière des éléphants qui mine de rien permet d’avoir une idée du produit final que la firme japonaise cherche à concevoir. L’occasion de faire le tour des brevets made in Sony qui n’attendent qu’une mise en application pour briller. Même si le PSVR 2 n’est par prêt de sortir d’après Jim Ryan (PDG de Playstation), les équipes semblent bosser d’arrache pied pour produire le possible futur des casques VR. Pour preuve les nombreux brevets mis en lumière par nos confrères de chez Gamesindustry, qui démontrent le potentiel du futur produit de Sony.

Les capteurs thermiques

Ce n’est un secret pour personne, le PSVR est un casque archi-compétitif au niveau tarif. Une qualité que la firme japonaise souhaite conserver, ce qui pourrait expliquer la possible arrivée de capteurs thermiques dans son prochain projet VR. En effet, l’idée de base étant de suivre les mouvements des joueurs dans un environnement restreint, l’entreprise aurait tout d’abord songé à des caméras, avant de réaliser que cela pourrait coûter l’équivalent d’un rein, et de basculer sur la solution tout aussi qualitative mais moins onéreuse que pourrait apporter un ensemble de balises thermiques.

Pour fonctionner, ces dernières seraient configurées pour “comprendre” uniquement les signaux provenant d’un réseau de thermopiles placées sur le joueur. Une idée tirée d’un brevet récent (2019) qui permettrait donc une retranscription spatiale du joueur, transformant votre salon en une véritable aire de jeux.

Des recherches autour des capteurs thermiques qui font écho à une idée de 2013 autour d’un “contrôleur de mouvement à retour de température” qui ressemble à un contrôleur de mouvement donc, avec des systèmes de chauffage et de refroidissement thermoélectriques intégrés, de sorte qu’un jeu puisse suivre l’endroit où les mains de l’utilisateur sont censées se trouver dans l’environnement du jeu et les réchauffer ou les refroidir en conséquence.

Intégrer de nouveaux sens au jeu vidéo

Cantonné à la vue et à l’ouïe, le jeu vidéo débute tout juste son travail de fond sur l’intégration du touché, avec les gâchettes haptiques de la PS5 comme dernière innovation. Un manque que pourrait combler le PSVR 2 grâce au brevet de 2016 pour un “casque à température contrôlée”, qui intégrerait des éléments chauffants permettant aux joueurs, par exemple, de “recevoir la chaleur d’une boule de feu ou de sentir la chaleur du soleil lors de la transition virtuelle d’un environnement intérieur à un environnement extérieur”.

Une intégration de l’odorat est aussi envisagé comme une possibilité avec deux brevets datant de 2016 et de 2018, qui permettraient d’utiliser le flux d’air dans le casque pour aider à guider les joueurs vers des endroits spécifiques dans le jeu, potentiellement renforcé par un émetteur de parfum pour permettre aux joueurs de sentir leur environnement dans le jeu. Un “dispositif de présentation de parfum” étant prévu afin de dégager l’air entre les parfums et d’empêcher les odeurs de persister plus longtemps qu’il ne serait souhaité.

La sécurité du joueur

Une réflexion de Sony nous a beaucoup intéressée, et concerne la sécurité des joueurs, possiblement mis à mal avec tant de technologie sujette à déstabilisation. En effet, la firme japonaise aurait réfléchie à un casque VR qui surveillerait la température, le rythme cardiaque, la dilatation des pupilles, et les mouvements de l’utilisateur pour déterminer s’il est dans un état pathologique (crise d’épilepsie, attaque cardiaque, accident vasculaire cérébral, crise de panique) et effectuerait une série d’actions que l’utilisateur aurait préréglées en cas d’un tel événement.

S’il est louable que Sony envisage de l’utiliser au profit des joueurs, faire fonctionner un tel système nécessite une quantité franchement terrifiante d’informations personnelles à faire surveiller régulièrement par quelqu’un qui n’est pas votre médecin, et nous laissant donc perplexe sur l’intérêt d’une telle technologie.

Beaucoup de travaux ont été effectués par Sony ces dernières années dans le but de concevoir une expérience vidéoludique novatrice, et beaucoup seront aussi à venir. Nul doute que le prochain casque VR Playstation sera de haute volée.