Sony confirme qu’un PSVR 2 est bien en développement pour sa PS5

Sony a annoncé aujourd’hui travailler sur un nouveau casque de réalité virtuelle pour sa PlayStation 5 et seulement elle. Ce dernier, que l’on nommera provisoirement PlayStation VR 2 ou PSVR 2 pour les intimes, proposera une meilleure résolution, un meilleur FOV (champ de vision), une détection des mouvements améliorée, grâce à de nouvelles manettes, ainsi que la nécessité de n’avoir qu’un seul câble pour relier le dispositif à la console.

C’est par un billet écrit par Hideaki Nishino, vice-président chargé de la planification et de la gestion de la plateforme, sur le blog officiel du constructeur que nous avons appris l’information et les quelques détails qui vont avec.

Nous continuons d’innover avec notre nouveau système de réalité virtuelle pour que nos fans continuent de profiter des expériences uniques qui sont synonymes de PlayStation. Nous utilisons ce que nous avons appris depuis le lancement du PSVR sur PlayStation 4 pour développer un nouveau système de réalité virtuelle qui améliorera tout, de la résolution au champ de vision en passant par la détection et la manette. Il se connectera à la PlayStation 5 via un seul câble facilitant ainsi son utilisation, tout en proposant une expérience visuelle haute fidélité.

Un gros travail semble être effectué aussi sur les contrôleurs de ce PSVR 2 et il est clair que pour nous aujourd’hui la qualité des manettes qui accompagnent un casque est d’une importance capitale. Elles apportent un surplus de précision et d’ergonomie dans notre expérimentation de la réalité virtuelle, nul doute alors que Sony compte proposer quelque chose d’abouti. Voici ce que déclare Nishino à ce sujet.

L’une des innovations pour laquelle nous sommes les plus enthousiastes concerne les contrôleurs VR, qui se verront offrir quelques fonctionnalités que l’ont trouve sur la DualSense, avec en plus un vrai travail effectué sur l’ergonomie.

On peut alors aisément imaginer que ces contrôleurs offriront des vibrations plus précises à l’image de la manette de la PlayStation 5, ainsi que des fonctionnalités haptiques plus avancées. En revanche, il ne faut pas s’attendre à avoir débarqué ce casque dans les rayons avant au moins 2022.

Il y a encore beaucoup de choses à développer pour ce nouveau système VR, aussi il ne sortira pas en 2021. Mais nous voulions apporter cette première mise à jour à nos fans, alors que la communauté de développeurs a déjà commencé à travailler sur de nouveaux mondes que vous pourrez explorer en réalité virtuelle.

En résumé un nouveau casque de réalité virtuelle est bien en développement dans la branche R&D de Sony et sera exclusif à la PlayStation5. Bien que l’on ne sache rien de concret sur les performances de ce denier, nul doute qu’il sera bien plus évoluer que son petit frère. On a hâte de découvrir de quoi sera faite la bête, tout comme sa date de sortie et son prix. Nous ne manquerons pas de vous partager toutes ces informations sur New Game Plus.