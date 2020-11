Réalité virtuelle – Tendance affirmée des jeux vidéo en 2021

Le marché du gaming sous format réalité virtuelle (VR) ne cesse de croître, et tous les voyants sont au vert pour les années qui viennent. L’univers des jeux vidéo ne peut plus se passer d’une technologie qui s’améliore et qui prend de plus en plus de place dans notre société. Dans un paysage virtuel toujours plus proche de la réalité, focus sur les moments forts prévus pour 2021.

La réalité virtuelle, au fait, c’est quoi déjà ?

Il s’agit d’une technologie qui permet aux utilisateurs de ressentir un contexte virtuel par le biais de la vue mais aussi du toucher ou encore de l’ouïe. Ce processus est rendu possible grâce à un casque de réalité virtuelle. L’utilisateur n’est plus seulement témoin de l’environnement numérique, mais en devient aussi un acteur.

Dans une volonté de se rendre l’expérience des joueurs de plus en plus immersive, la réalité virtuelle est une tendance en vogue dans le monde des jeux sur ordinateur et sur console.

Des jeux VR pour toucher de près des univers différents

Après les très remarqués Half-Life: Alyx et Lone Echo II, sortis cette année, les fans de PlayStation pourront se délecter devant le superbe univers de Peaky Blinders. La célèbre série télévisée, adoubée par des milliers de spectateurs à travers le monde, se reconvertit en jeu vidéo, courant 2021, pour une expérience unique.

Financé par le gouvernement britannique dans le cadre du projet Audience for The Future, le titre veut proposer une technologie de pointe basée sur les performances de l’Intelligence Artificielle. Quoi de mieux que de pouvoir interagir avec les personnages du clan Shelby dans le sombre décor britannique, du début du 20? siècle, en attendant la saison 6 du show ? Les joueurs qui, de surcroît, pourront évoluer dans les lieux mythiques de la série, seront vite séduits par ces prouesses immersives.

La technologie VR est tendance dans tous les jeux en ligne et s’annonce encore plus poussée dans le secteur iGaming en 2021. En attendant, les adeptes peuvent profiter des machines à sous en VR Gonzo’s Quest ou encore Scarface disponibles sur le logiciel NetEnt. Les graphismes bluffants donnent la sensation aux utilisateurs de se retrouver aux côtés du croupier.

Ces jeux sont à retrouver dans les options de 888 Casino qui fait partie de la sélection des meilleurs nouveaux casinos en ligne du Canada. Un article complet revient en détails sur cette liste qui évoque toutes les innovations 2020 en les classant selon les notes des utilisateurs, les possibilités de tours gratuits et de dépôts.

Sur PC, la réalité virtuelle 2021 est symbolisée par un nom : Project Wingman. Les développeurs travaillent sur ce titre depuis 2015. Une éternité pour les fans de combats aériens sur ordinateur.

Toutefois, ces derniers pourront apprécier un résultat entièrement disponible en VR et une expérience à couper le souffle. Les sensations seront au niveau d’un visuel exceptionnel. Grâce au logiciel trueSKY, l’éclairage, les cieux et les conditions climatiques rappellent ce que nous pouvons observer chaque jour dans le ciel.

Le casque PlayStation PSVR 2

Attendu avec la sortie de la PlayStation 5, le casque de réalité virtuelle made by Sony arrivera finalement quelques mois plus tard, au début de l’année 2021. Après les débuts prometteurs du PS VR1, la firme japonaise compte bien mettre tous ses utilisateurs à l’heure VR avec le casque VR2.

Parmi les caractéristiques phares, il faut mentionner une duplication de la résolution de l’écran, une augmentation du champ de vision à 120º – sachant que le champ visuel humain est de 180º- et la suppression des câbles. Ce dernier point est l’un des plus importants puisqu’il permet de donner un confort de tous les instants et procure une liberté de mouvement nécessaire pour apprécier à sa juste valeur une expérience immersive.

L’offre en matière de réalité virtuelle devient de plus en plus conséquente dans le secteur vidéoludique. 2021 va le prouver grâce à des entreprises qui placent cette technologie au centre de leur stratégie. Selon un rapport de l’investisseur Tipatat Chennavasin du VR Fund, un jeu en VR pourrait passer la barre des 100 millions de dollars de revenus l’an prochain. La réalité virtuelle n’est plus un terrain de jeux pour les développeurs mais bien un marché en plein boom, observant de nombreuses opportunités.