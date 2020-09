Far Cry VR: Dive Into Insanity – Quand Far Cry 3 rencontre la VR

Far Cry 3, son ambiance tropicale, ses plages de sable, ses pirates sanguinaires et surtout son antagoniste charismatique, le plus beau et sûrement le plus timbré de la série. Présenté à l’occasion de l’Ubisoft Forward, Far Cry VR: Dive Into Insanity sera un portage de Far Cry 3 en réalité virtuelle.

Petite piqûre de rappel, Far Cry 3 se déroule sur l’île paradisiaque (c’est vite dit) de Rook Island où le joueur incarne Jason Brody accompagné de ses deux frères Grant et Riley, de sa petite amie Lisa et de Keith et Oliver ses meilleurs amis. Jason et son petit groupe de touristes ont décidé de sauter en parachute sur cette fameuse île mais oh surprise ils se font capturer par des pirates dirigés par Vaas. Avide d’argent, il demande une rançon en échange de leurs joli minois mais Jason arrive à s’enfuir.

Tout ce qu’y est résumé en haut n’a pas grand chose à voir avec Far Cry VR: Dive Into Insanity. Déjà, ça ce ne sera pas un jeu de salon (du moins pas encore) mais il sera disponible dans des salles VR destinées au grand public. Il est développé en partenariat avec Zero Latency VR qui a 45 salles de jeux dans 22 pays différents (en France il y en a qu’une basée à Nantes). Le but sera de faire voyager jusqu’à 8 joueurs sur l’île tropicale de Rook Island. Capturés par Vaas et ses hommes, les joueurs devront explorer l’île et survivre. Tim Ruse, CEO de Zero Latency VR, déclare :

“Nous sommes ravis de travailler avec Ubisoft et de transformer le monde de Far Cry 3 pour qu’il soit compatible avec la réalité virtuelle. Ce sera une expérience toute particulière pour les fans de revenir sur Rook Island avec cette nouvelle approche, plus immersive que jamais.”

Le jeu devrait se dérouler en niveaux et non en progression linéaire comme dans l’original, dans des environnements assez vastes, ce qui permet de faire une transition sur les salles de Zero Latency VR car la configuration des dites salles est unique. Elles ont un grand espace pour se mouvoir et de nombreux accessoires afin de s’immerger encore plus dans la VR.