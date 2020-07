Far Cry 6 – Le dictateur Antón Castillo dégoupille sa première grenade

C’est sans surprise que Far Cry 6 se révèle au monde entier avec deux vidéos pour le moins impressionnantes. La première est sa séquence d’introduction digne des plus grands films d’action hollywoodien. D’ailleurs, cette dernière a été réalisée par Patrick Clair (l’artiste derrière les génériques de True Detective et Westworld, rien que ça). En quelques secondes, la vidéo donne le ton. La révolution gronde, le peuple se soulève contre son gouvernement corrompu. La guerre civile est inévitable. On notera la couleur dominante du rouge, symbole du feu et du sang.

Far Cry 6 prend place sur l’île fictive de Yara (une sorte de Cuba) sur laquelle le joueur devra prendre part à cette sanglante révolution. On incarnera Dani Rojas (homme ou femme), combattant(e) du peuple qui aura pour mission d’unifier la nation contre son grand dictateur : Antón Castillo (interprété par Giancarlo Esposito).

La seconde vidéo est tout simplement son premier trailer d’intruction. En l’espace d’environ quatre minutes, la frontière entre jeux vidéo et films s’estompent. Antón Castillo, le grand méchant de ce sixième opus donc, explique à son fils que le pays est comme une grenade sans goupille, prête à exploser au moindre choc. Il poursuit que la paix de la nation dépendra de ses actions. Le peuple gronde, il faut réagir avec force et détermination.

On vous laisse visionner cette sublime vidéo :

Far Cry 6 est prévu pour le 18 février 2021 sur Xbox Series X, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Stadia et sur PC (via l’Epic Games Store et l’Ubisoft Store). Comme de coutume, le jeu proposera plusieurs éditions différentes :

L’Édition Gold inclura le jeu de base et le Season Pass

L’Édition Ultimate inclura le jeu de base, le Season Pass et le pack Ultimate, qui comprend le pack Expédition dans la Jungle, le pack Chasseur de Crocodile et le pack Vice.

L’Édition Collector inclura le jeu de base, le Season Pass, le pack Ultimate, la réplique haut de gamme du « Tostador », le lance-flammes du jeu (7 éléments à assembler, longueur : 72 cm), une notice d’assemblage illustrée par le célèbre artiste Tobatron, une Boîte Collector inspirée du style iconique de de Tobatron, un Steelbook exclusif, un Artbook de 64 pages, une planche de 10 stickers, un porte-clé Chorizo, une carte et un titre issu de la bande originale du jeu.

Concernant les bonus de précommande. Chaque joueur qui précommandera le jeu (possible dès demain), aura accès au Pack Libertad incluant une tenue « Libertad » pour Chorizo et le lance-disques nommé « Discos Locos ».

Pour information, Les joueurs qui achèteront Far Cry 6 sur Xbox One ou PlayStation 4 pourront également installer le jeu sur Xbox Series X et PlayStation 5 sans frais supplémentaires.