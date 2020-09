La réalité virtuelle remise à l’honneur sur PlayStation avec Minecraft

C’est sur son blog PlayStation que Sony nous dévoile une campagne, à partir d’aujourd’hui jusqu’au vendredi 4 septembre, visant à annoncer chaque jour à 16h une nouveauté concernant la réalité virtuelle, aussi bien à travers des jeux à venir, des mises à jour ainsi que des promotions sur PlayStation 4.

Et pour commencer, c’est Minecraft qui aura droit à une mise à jour prévue dans le mois à venir et qui lui accordera une compatibilité VR. Cette dernière sera gratuite pour les personnes qui possèdent déjà le jeu et permettra de parcourir le monde cubique en réalité virtuelle. Le studio Mojang précise qu’ils ont cette volonté depuis longtemps et qu’il leur est enfin possible d’en faire profiter les joueurs.

Bon il ne faut pas s’attendre à quelque chose d’incroyable, c’est ni plus ni moins que le jeu de base avec juste la particularité d’être plongé dans le monde de Minecraft en VR, déjà disponible sur les autres plateformes. Les contrôles restent apparemment les mêmes, c’est-à-dire avec la manette DualShock 4, et il n’est pas fait mention de contrôles via les PlayStation Move.

De plus, deux modes de jeu seront disponibles, un mode “Immersif” et un mode “Living Room”. Là aussi, pas plus de détails révélés et il faudra attendre l’arrivée de cette update pour les découvrir.

Il est intéressant de voir Sony remettre en avant ces derniers temps son casque PlayStation VR. En effet, celui-ci est souvent décrié et il est souvent reproché au géant japonais de ne pas disposer d’assez de jeux en réalité virtuelle.

Certes, ce casque est pratique pour les personnes ne voulant pas débourser de grosses sommes pour faire leurs premiers pas avec la VR, c’est pourquoi l’ajout de quelques nouveautés sur son catalogue pourrait nous donner l’occasion de rebrancher notre casque.

Pour ce qui est des promotions, il faudra attendre mercredi 9 septembre pour découvrir les offres proposées sur une sélection de jeux en réalité virtuelle. Sony nous dévoile cependant la liste de quelques jeux concernés :

Arizona Sunshine

Astro Bot Rescue Mission

Blood & Truth

Borderlands 2 VR

Everybody’s Golf VR

Farpoint

Firewall Zero Hour

L.A. Noire: The VR Case Files

Superhot VR

Tetris Effect

Until Dawn: Rush of Blood

Pour finir, Sony nous prévient tout de suite qu’il n’y aura aucune annonce concernant la PS5 afin, on cite : “ne pas vous faire attendre pour rien”. Les nouvelles concernant un éventuel PlayStation VR 2 ne sont donc pas d’actualité.