Preview Sonic Superstars – Le super retour d’une star ?

Un tout petit peu moins d’une année après son dernier passage sur consoles et PC, avec Sonic Frontiers, notre cultissime hérisson bleu s’apprête à entamer son retour, et ce, pour tenter d’égayer notre fin d’année riche en sorties en tous genres (parmi lesquelles compte avant le concurrent direct de chez Nintendo : Super Mario Wonder). Une période trouble pour les éditeurs qui se retrouvent en concurrence féroce. Mais, à n’en pas douter, Sonic Superstars arrivera à se faire une place lorsqu’il paraitra le 17 octobre prochain.

La licence étant ce qu’elle est, soit marquée d’une aura légendaire, il n’y a pas de crainte à avoir : son public sera forcément au rendez-vous. Il nous l’a prouvé avec Frontiers, alors même que l’expérience était accueillie froidement çà et là. Mais, outre cette réputation qui ceint la série, c’est la nouvelle proposition en elle-même qui a toutes ses chances de briller. Une proposition placée sous le signe du passé, mais pas que.

Une promesse d’un voyage exotique…

C’est au cours d’une session particulière que l’on a ainsi pu approcher ce futur Sonic Superstars, dont le contenu s’annonce bien varié, mais qui nous demeure encore bien mystérieux dans sa totalité. Logique ! Seul le solo a pu atterrir entre nos mains, et encore, on a sans doute pas tout vu de ce dernier – en fait, il y a fort à parier que SEGA et Sonic Team nous réservent probablement de belles surprises.

Donc, exit les modes coop et combat, que l’on prendra le soin de découvrir ultérieurement (à fortiori quand le jeu sortira officiellement), et allons jeter un coup d’œil sur ce que nous réserve l’aventure en solitaire. Plus précisément, la démonstration, celle présente à la Gamescom, laquelle a par ailleurs duré quelque 40 minutes, nous a permis d’explorer quatre niveaux différents, et ce, avec quatre héros à choisir selon notre envie : Sonic, Knuckles, Tails et Amy, qui, évidemment, possèdent tous des capacités qui leur sont propres. Et, c’est simple, le cheminement en leur compagnie était on ne peut plus agréables.

Faut dire que l’atmosphère qui se dégage des niveaux incite fortement à nous y perdre dans l’univers. Les couleurs, les décors à la beauté incontestable, la composition musicale, etc. tout s’accorde à faire passer un bon moment, que l’on soit ou non un fan de toujours. D’ailleurs, le débutant comme le joueur affirmé sont en quelque sorte placés sur un même pied d’égalité, du fait de la maniabilité du titre. Alors oui, après il y aura toujours l’expérience du côté des uns…

Bref, ce qui importe finalement, c’est ce que l’on vient d’évoquer ci-dessus : le monde de Sonic Superstars. En fait, de ce que l’on a vu, il y a là une volonté d’offrir un véritable voyage à chaque participant, de les conduire vers des lieux qui brille par leur diversité. D’une jungle à un chapiteau de cirque, en passant par une aire futuriste, telle est l’expérience à laquelle on a pu goûter. Cela instille donc de la variété. Et ce n’est pas que sur le plan visuel. Chaque niveau semble donner l’impression que l’on a affaire à des expériences bien différentes. Ce qui a le mérite de casser une éventuelle monotonie.

…Vers le presque-passé

Avec Sonic Superstars, ce qui est intéressant dans ce que l’on a pu voir touche à la vision du jeu. Visiblement, il y a cette intention de raviver la nostalgie des joueurs. Mais ce ne semble qu’être un point de départ. D’ailleurs, à ce sujet le tout premier niveau que l’on a pu tester participe un peu de cette idée. On commence lentement sur des bases plus ou moins connues et sur des lieux vaguement reconnaissables. Et le scrolling horizontal achèvera de nous ramener à une époque passée ou presque.

Pour autant, Sonic Superstars n’oublie pas de s’inscrire dans la modernité, il n’est pas qu’un simple hommage à l’ère 2D. En fait, le jeu propose, avec son environnement en 3D, une certaine profondeur qui fait son petit effet à l’œil. À cela, ajoutons le dynamisme et la rapidité de notre personnage pour obtenir la formule idéale du fun, sans oublier la présence des pouvoirs liées aux émeraudes du Chaos (dont 4 seulement sur les sept ont pu être présentés).

Pouvoirs très utiles pour se défaire d’un obstacle ou d’ennemis coriaces tels les boss, qui, au passage, sont assez intéressants. En tout cas, s’ils ne promettent pas tous un défi de taille, ils ont l’air de faire leur boulot correctement, en présentant à juste titre plusieurs phases. Chose que l’on attend forcément, hein ?

Finalement, le seul petit bémol concerne les mini-jeux qui jalonnent notre parcours. Enfin, il n’y a rien de si mauvais. Ils restent assez sympathiques, mais disons qu’ils n’ajoutent pas de plus-value particulière. Mais, peut-être que l’on se trompe. Difficile de se faire une idée sur une session aussi courte, surtout quand on a l’impression que le monde que l’on a foulé recèle encore plein de secret.

Ainsi, c’est avec une sensation très positive que l’on est ressorti de ce petit aperçu. Et l’on a qu’une hâte : voir le rendu final de ce nouveau titre que nous ont concocté SEGA et Sonic Team, lequel se destine à la fois aux nouveaux venus et aux fans. Attendons donc patiemment jusqu’au 17 octobre prochain, date de sortie de ce nouvel opus sur tous les supports actuels (dont les PS4 et Xbox One).