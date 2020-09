Monster Hunter Rise se détaille un peu plus lors d’un interview

Jeudi en fin d’après-midi, Capcom a profité du Nintendo Direct pour nous offrir un aperçu de la forme que devrait dorénavant prendre sa série Monster Hunter sur consoles portables et, on doit le reconnaître, c’était plutôt rassurant. Plus encore, au moins en ce qui nous concerne, nous étions ravis de découvrir que le nouveau soft ne se cantonnerait pas uniquement à la formule de zones découpées sur une map plus grande séparées par des couloirs (et des temps de chargement) mais évoluerait pour adopter certains des éléments ajoutés dans Monster Hunter World pour faire mûrir son concept. Bref, Monster Hunter Rise fait à nouveau battre notre cœur de chasseur avec excitation.

Cependant, si cette bande-annonce explosive a su autant nous rassurer que nous hyper, elle n’est pas venue sans son lot de nouvelles interrogations. Oui, car si on nous offre de mettre les pieds sur des terres inconnues, c’est tout un lot de possibilités inédites qui nous feront face. Mais il est bien trop tôt pour demander si le forgeron a de nouveaux tours dans sa besace ou pour connaître le nombre de monstres qu’il y a à traquer sur ces terres. Alors, plutôt que de répondre à ces questions, on va plutôt se demander comment le jeu va tourner sur la console hybride et si Capcom continuera de soutenir son titre après sa sortie.

L’interview s’est déroulé entre Arekkz, figure importante de la communauté Monster Hunter chez nos voisins d’outre-Manche, et YouTubeur à ses heures perdues, et le Community Manager britannique de la marque (@Socks sur Twitter). Il est nécessaire de signaler que l’interview n’a pas laissé de traces écrites et qu’il faudra donc croire sur parole (ou pas) les informations qui vont suivre. Notez que vous pouvez découvrir la vidéo dans laquelle le YouTubeur dévoile ses informations au pied de cet article.

Tout d’abord, même si nous avons nous même reconnus qu’il était trop tôt pour parler armes et monstres et obtenir des infos, naturellement, le bougre n’aura pas su résister et aura quand même tenté sa chance. Si nous n’apprenons rien de nouveau côté armes, l’employé de Capcom a indiqué que cet épisode proposera un des bestiaires les plus variés de la série, à l’image des bestioles que nous avons pu découvrir lors de la présentation. Effectivement, impossible d’ignorer la richesse de cette vidéo en terme de contenu : de nouveaux raptors, des wyvernes rapaces, des monstres amphibiens, une créature star inédite, l’armure de la Rathian confirmant par conséquent sa présence mais également le Nerscylla. Toutes ces races qui accueillent déjà un certain nombre d’individus et qui pourraient en accueillir d’autres… Espérons que ce soit le cas !

Bien entendu, le duo est également revenu sur l’innovation rayon “accompagnateurs” : les créatures canines. Évidemment, cette option étant un des nouveaux arguments de vente, ses secrets sont pour le moment gardés sous silence. L’intéressé n’aura donc rien fait de plus que rappeler ce que le trailer annonçait déjà. En gros, vous pouvez en prendre 2 à la fois, ils sont en même temps monture et supports en combat… Bref, de la redite.

Enfin, le dernier point important : côté performances, à quoi s’attendre ? Il ne vous aura probablement pas échappé que Monter Hunter Rise s’inspire de Monster Hunter World côté design des maps. Effectivement, dans cet épisode, vous pourrez librement vous promener d’un point de la carte à un autre sans temps de chargement pour couper votre progression. Naturellement, cela a un prix. Graphiquement, on retrouvera des textures proches de celles de Monster Hunter Generations et des angles bien plus visibles dans les structures environnantes. On peut aussi imaginer que les décors seront bien plus dépouillés que le soft sorti sur PlayStation 4, Xbox One et PC… Pas très beau mais ça fonctionne. Et ça devrait fonctionner assez bien pour maintenir le framerate à 30 images par seconde. Malheureusement, on ne pourra pas vérifier sa stabilité avant de mettre les mains sur le jeu…

Voilà, c’est à peu près tout ce qu’a pu soutirer le YouTubeur de l’employé de Capcom mais ça nous permet de nous faire une meilleure idée de ce qui nous attend dans Monster Hunter Rise, n’est-ce pas ? Qu’en pensez-vous ? Attendez-vous ce titre ? Pour rappel, il sortira le 27 mars 2021 en exclusivité sur Nintendo Switch.