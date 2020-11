Monster Hunter Rise – Comment fonctionnent les filoptères ?

En ce moment, l’actualité de la Nintendo Switch s’est beaucoup raréfiée. Si nous pouvons toujours compter sur les studios indépendants pour abreuver les joueurs nomades en nouveautés, ils ne sont au final pas bien nombreux, les gros éditeurs tiers, à nous donner de quoi nous sustenter. Et ce constat concerne aussi bien le constructeur de la machine. Qu’à cela ne tienne, on peut au moins toujours compter sur Capcom qui revient aujourd’hui sur une des nouvelles additions de Monster Hunter Rise.

Nous parlons bien entendu (le titre l’indiquait déjà) du filoptère. Introduit dès le trailer de présentation diffusé lors du dernier Direct consacré aux éditeurs “partenaires” de Big N, ce nouvel élément de gameplay est un de ceux qui nous aura le plus intrigué tant il fait de promesses sur le papier en terme d’exploration de zones (addition bienvenue étant donné la verticalité des nouvelles arènes) et en terme de combat. Cependant, elle soulève également de nombreuses interrogations sur lesquelles Capcom est revenu aujourd’hui.

Sa méthode est d’ailleurs pour le moins originale. C’est en effet sur la chaîne Twitter officielle de la série (Monster Hunter pour ceux qui suivent pas) que le studio précise le nouvel élément de gameplay par le biais de petits dessins. Oui, pas d’extraits de jeu, pas de captures d’écran, nous parlons bien d’illustrations dans un style qui rappellerait limite NCHProductions sur YouTube mais avec une finition façon estampes japonaises.

Ceci dit ce qui compte, c’est pas la manière, c’est ce qu’on y apprend. Les filoptères permettent donc, on rappelle, de faire appel à des insectes pour se propulser lors de nos parties de chasse. Grâce à eux, on peut s’éjecter dans 3 directions : en avant, en diagonale ou en visant un point ciblé.

Bien entendu, on ne peut l’utiliser en continue (on a tous besoin de repos, n’est-ce pas ?) mais puisque vous en transportez 2 à la fois, vous pouvez au moins le faire 2 fois d’affilée. Ceci dit, en capturant une bêbête sur le terrain, vous pourrez pousser, le temps de la quête, votre nombre d’usage à 3. Un petit plus bienvenu puisqu’il vous permet d’explorer plus aisément et vous offre un coup spécial quelque soit l’arme équipée.

Alors, qu’en pensez-vous ? Ces informations clarifient un peu l’usage de ce nouvel allié ? Selon nous, tout détail est bienvenu pour savoir ce qui nous attend dans le prochain Monster Hunter, d’autant que bien des choses seront probablement passées à la trappe avec ce retour sur Nintendo Switch. Dans tous les cas, Monster Hunter Rise rejoint le catalogue de l’hybride le 20 novembre.

The Wirebug filaments can make use of any particular weapon and its specific traits for special attacks known as a "Silkbind attacks."

Each weapon has multiple kinds of Silkbind attacks, some using one Wirebug gauge, and some using two gauges. pic.twitter.com/3m93ualxRx

— Monster Hunter (@monsterhunter) November 7, 2020