Preview Monster Hunter Rise – Un retour “haute couture”

C’était quasiment obligé, Capcom a profité de sa dernière prise de parole (jeudi dernier dans un show dédié) pour sortir la version de démonstration du dernier titre de sa franchise de chasse. Monster Hunter Rise, dont la sortie est toujours prévue pour le 26 mars 2021, est à un croisement.

Effectivement, le jeu est plus ou moins devenu “mainstream”. S’il était autrefois principalement consacré à un public de niche, depuis Monster Hunter: World et son extension Iceborne, ce n’est plus du tout le cas. Naturellement, il se dresse de nouveaux enjeux face à la série alors qu’elle fait son retour chez Nintendo : garder les vieux de la vieille tout en accueillant les nouveaux joueurs.

Présenté à de nombreuses reprises par le biais d’illustrations et de trailers, ce nouvel opus nous offre enfin de pouvoir le mettre à l’épreuve avec sa version démo, opportunité s’il en est de découvrir les différentes additions afin d’assouplir l’expérience de jeu mais également d’apporter des réponses aux questions qu’on peut se poser.

Du coup, après plusieurs heures passés à parcourir les zones forestières et marécageuses disponibles, quel est notre premier avis ? Monster Hunter Rise s’annonce-t-il comme l’expérience ultime de la licence sur Nintendo Switch ?

Si elle peut nous sembler riche, la démo qui nous est offerte ne l’est finalement que peu. Effectivement, une fois accueilli par un écran précisant que vous n’avez droit qu’à une trentaine d’essais (et si on passe de préciser que la démo ne proposera le mode en ligne que pour un temps restreint), 4 options vous sont offertes, 4 options que vous pouvez affronter avec vos armes de prédilection parmi les 18 disponibles (rien que ça).

En détail, il s’agit de 2 missions de difficultés différentes : novice ou intermédiaire (vous opposant donc soit au Grand Izuchi, soit au Mizutsune) et 2 missions tutoriels qui vous permettent d’essayer les diverses armes avant de plonger dans l’aventure ou d’apprendre à maîtriser le nouvel élément clé de cet épisode : le Filoptère et ses différentes options.

Et une fois lancé dans une mission de traque, dieu ce que ça fait du bien. Dur à croire avec l’architecture de la Switch mais ils l’ont fait. La map se charge en une fois et libre à vous de courir comme un dératé, d’escalader les parois rocheuses, de vous jeter dans le vide d’une salle à une autre sans aucun temps de chargement.

On notera l’addition du nouvel allié : le Chumski (le chien quoi), qui vous permet de franchir de longues distances en un rien de temps tout en mangeant des rations, buvant des potions de soin ou en aiguisant ses armes. Un temps gagné qui vous permet de vous jeter tête baissée dans l’action.

Et il semblerait bien que “action” soit le maître mot de cet opus. Si World et Iceborne avait fait un beau travail pour rendre le monde qu’ils illustraient naturel et crédible, ici, on retourne un poil en arrière. S’il n’a pas fait table rase des éléments des épisodes mentionnés, le tout est ici plutôt au service de l’action comme si l’écran devait toujours resté en mouvement. Un épisode donc riche en adrénaline et ce n’est pas justement le Filoptère qui dira le contraire…

Parce que cette nouveauté est de loin la meilleure addition du lot. Si on reconnaîtra que son usage n’est pas évident dans un premier temps (le temps de prendre le coup de main), une fois maîtrisée, elle aère franchement le gameplay.

Contre 1 ou 2 unités (les insectes affichés au pied de l’écran et qui est extensible jusqu’à 3), libre à vous de fendre les airs, d’accélérer vos déplacements ou d’atteindre des points inaccessibles en explorant la carte ou d’en faire un usage plus martial en évitant de justesse de prendre des coups, de vous jeter sur les ennemis pour frapper les parties non défendues, de déchaîner un pouvoir unique, propre à chaque arme ou de chevaucher temporairement un monstre afin de mettre la misère à un autre.

Monster Hunter Rise se présente déjà comme un indispensable. Que vous soyez amateurs de la série ou simplement fan de jeux d’action, il serait invraisemblable de passer outre ce nouvel opus pour des raisons évidentes.

À l’image de la décision qui consiste à effacer les numéros des différents jeux, cet épisode fait la synthèse entre la vieille époque (apprentissage des patterns, gestion des divers éléments pour ne rien laisser au hasard) et les héritages des derniers épisodes (notamment au travers d’ajouts provenant de Monster Hunter: World ou les éléments inédits de cet opus). Une preuve s’il en est qu’on peut se renouveler sans se dénaturer et un jugement que nous avons hâte de compléter avec la version définitive.