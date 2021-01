Monster Hunter Rise – Capcom parle “directement” aux fans

Ça y est presque ! Nous ne sommes plus qu’à quelques semaines de la sortie de Monster Hunter Rise et nous sommes extatiques. Bientôt, nous pourrons franchir le ciel d’une nouvelle région et en bousiller la faune et la flore dans le but de construire toujours plus d’armes et d’armures ! Les joies de la chasse ! C’est fou, c’est comme si nous savons déjà ce qui nous attend, et pourtant, malgré le fait que Capcom soit très bavard au sujet de son nouvel épisode de la franchise (en enchaînant notamment les tweets divulgâcheurs), l’éditeur prend à nouveau rendez-vous avec nous pour parler de son jeu.

C’est comme d’habitude par le biais de son compte Twitter que l’information tombe. Sur son dernier post, Capcom nous informe qu’il tiendra ce jeudi 7 janvier à 15h (heure française) une nouvelle présentation au sujet de son titre. Si pour l’heure le contenu de ce Monster Hunter Rise Digital Event est inconnu, il y a fort à parier que les différents animateurs vont nous rafraîchir la mémoire sur ce qui nous attend en termes de contenu et nous rappeler les enjeux de ce nouveau voyage, le tout avec un trailer inédit. Et qui sait, peut-être qu’une date pour la version de démonstration tombera ?

En décembre, lors de son apparition aux Game Awards, Capcom annonçait qu’une version démo devait apparaître sur l’eShop dans le courant du mois de janvier. Le studio devrait logiquement profiter de cette occasion pour annoncer sa date de lancement. Nous, quelque chose nous dit que la démo pourrait bien être disponible après la présentation (Big N a partagé l’information et compte diffuser la vidéo avec les sous-titres français sur sa chaîne).

Qu’en pensez-vous ? Avez-vous hâte de vous plonger dans ce nouveau Monster Hunter ? Pour rappel, Monster Hunter Rise sortira le 26 mars en exclusivité sur Nintendo Switch.