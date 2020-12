Capcom Arcade Stadium – une compilation rétro à destination de la Switch

Devenu un domaine à part entière du jeu vidéo, le rétro gaming possède ses afficionados prêts à dépenser une fortune pour mettre la main sur une console qui aura, soit bercé leur enfance, soit aura appartenu à une époque qu’ils n’ont pas connu. Il occupe une part importante des magasins spécialisés (n’appartenant pas à une franchise) et même les plus grandes firmes du marché ont reniflé le filon. En découle l’apparition des consoles rétro mini, de même que les compilations des plus grands hits rétro.

Et c’est dans cette veine, que l’on verra débarquer en février 2021 sur la Switch de Nintendo, Capcom Arcade Stadium. Passé un peu inaperçue suite à l’annonce de Ghosts ‘n Goblins Resurrection, cette compilation a pourtant de quoi ravir les amateurs de 16bits. Regroupant 32 jeux de l’écurie Capcom, cette dernière sera disponible en différentes offres.

Avant toute chose, elle proposera un premier jeu gratuitement, à savoir le shoot’em up 1943 – La bataille Midway. Un bon moyen d’attirer joueurs et joueuses pour ensuite leur proposer le reste de la compilation en DLC payant.

Trois packs en DLC pour être exacte, comprenant dix jeux chacun parmi lesquels des classiques tel que Super Street Fighter II : Turbo, Bionic Commander ou encore Strider. Bien entendu, si l’intégralité de la compilation vous intéresse, un pack regroupant les 31 titres proposés sera également disponible. Oui 31 , Ghosts’n Goblins étant proposé à part, en contenu additionnel stand alone.

Outre le plaisir de profiter de ses titres où que l’on aille, les rééditions de ce Capcom Arcade Stadium sont agrémentés d’options mettant ces jeux au niveau des standards actuels. Le niveau de difficulté, la vitesse de jeu et les paramètres d’affichages pourront être choisis. De plus, un système de sauvegarde et de chargement à tout instant sera incorporé, tout comme la possibilité de retourner en arrière. En outre, les jeux qui s’y prête possèderont désormais une fonction multijoueur allant jusqu’à quatre joueurs en local.

Les fonctions en ligne ne seront également pas en reste avec un système de ranking mondial mis en place pour chaque titre, avec de nouveaux challenges chaque semaine. Enfin, bien qu’il n’y est aucun intérêt pratique à cette option, sachez que l’on pourra jouer aux jeux de cette compilation sur une borne d’arcade modélisé en 3D. La petite flatterie aux nostalgiques des salles d’arcades.

Si l’on connait la fenêtre de sortie de Capcom Arcade Stadium, prévue pour février 2021 sur Switch, l’on ignore encore le prix des différents packs. Des prix qui, sur ces rééditons de jeux rétro, sont parfois exagérés au vu du travail de réédition extrêmement pauvre (Playstation mini). Un peu comme si le rétro n’était qu’un moyen de renfloué les caisses à moindre coup, alors qu’il est, comme dit au début de cette article, un domaine à part entière du jeu vidéo.