SaGa Frontier Remastered – Plus d’amour pour la PlayStation 1 !

L’époque de la PlayStation 1 et de la Nintendo 64 était assez drôle. Si vous ne l’avez pas vécu, permettez-nous de vous l’expliquer en quelques mots. Si nous savons tous qu’il s’agit de l’époque où Mario est passé à la 3D, où Snake a fait ses armes (oui parce que Metal Gear Solid est largement supérieur à la première apparition du soldat sur NES et MSX) et où Final Fantasy a imprégné les trentenaires d’aujourd’hui, il s’agissait surtout d’un moment de transition, celui du passage du jeu vidéo à la troisième dimension.

Ceci dit, comme aujourd’hui, tout n’a pas glissé d’un style à l’autre et si les nouvelles technologies ont détruit une partie de cette armada de mascottes qui pullulaient dans les années 90, ils ont aussi étouffé certains jeux qui auraient pu connaître la gloire.

C’est probablement d’ailleurs la raison qui pousse Square Enix à donner à un de ses vieux titres une seconde chance de briller : SaGa Frontier Remastered. Le jeu dont il est question a eu une vie pour le moins difficile et ça, pour plusieurs raisons. D’abord, il n’est jamais sorti chez nous. Ce dernier n’est pas allé plus loin que les USA. Un constat qui nous rappellera combien c’était bien déjà à l’époque de la NES ! Ensuite, c’est parce que même au Japon, il n’a pas brillé. Il était pas mauvais, hein, il tentait même des trucs mais ça n’a pas suffit.

Bref, devant autant d’acharnement, Square Enix a bien fait d’attendre un petit peu avant de le ressortir et le voici fin prêt ! C’est en effet dans le courant de l’été 2021 que SaGa Frontier Remastered va renaître et il ne sera pas exactement identique à sa formule initiale. S’il conservera bien son mode scénario qui évolue au gré de vos choix et des protagonistes que vous choisirez pour accompagner Asellus (la protagoniste), on pourra également compter sur une amélioration générale des graphismes (passage à la HD, affinage des sprites et décors, …), l’ajout de nouveaux personnages ainsi que des péripéties inédites (l’éditeur ayant ajouté des éléments qui ont été retirés avant la mise sur CD), une meilleure interphase et la possibilité d’accélérer le jeu.

En voilà un beau tour d’horizon ! Il va de soit que nous souhaitons à Square Enix un peu plus de succès cette fois-ci lorsque SaGa Frontier Remastered sortira sur PlayStation 4, Nintendo Switch, PC et appareils mobiles dans le courant de l’été prochain. Alors, vous laisserez-vous tenter ?