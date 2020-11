La saga “Tales of” se prépare à célébrer ses 25 ans

Bien qu’elle ne possède ni la longévité, ni la renommé (surtout en occident) des indétrônables saga Final Fantasy et Dragon Quest, la saga des “Tales of” a néanmoins su marquer l’univers du rpg à la japonaise. Sous l’appellation “Tales of ” on retrouve 17 opus “majeures”, une farandole de spin off en tous genre, mais aussi de nombreuses adaptions en série ou films d’animations ( une chose que Final Fantasy n’a d’ailleurs jamais vraiment réussi à faire) et bien sûr des produits dérivés et autres goodies comme si il en pleuvait. Bref, c’est une franchise connue et reconnue, suivie avec ferveur par de trés nombreux fans.

Et la voici sur le point de souffler ses 25 bougies. Plus précisément, le 15 décembre 2020, soit 25 ans jour pour jour, après la sortie au japon du tout premier épisode, Tales of Phantasia, sur Super Famicom/SNES le 15 décembre 1995. Et Bandai Namco, développeur et éditeur historique de la franchise, compte bien célébrer cet évènement.

Les hostilités commence avant même d’avoir commencées avec la mise en place d’un site dédié (seulement en japonais), dont la fonction première est de mettre en avant les collaborations et événements créés pour ce 25ème anniversaire.

L’on y apprend entre autres la mise en place de boutiques temporaires dans le quartier Tokyoite de Ikebukuro, dédié à cet événement. Les fans résident au Japon pourront donc se rendre dans la boutique Tales of Series 25th Anniversary @ Dash Store du 14 au 26 novembre 2020 ou/et dans la boutique Tales of 25th Anniversary Only Shop de la marque Animate.

Deux boutiques que l’on imagine assez facilement comme une caverne au merveille pour tout fan de la série Tales of à la recherche de goodies exclusifs, et qui peut trés bien se visiter sans un sous en poche, tant ce doit être comme un mini-musée dédié aux jeux Tales of.

Outre faire saliver les pauvres petits frenchies que nous sommes devant des boutiques que l’on ne verra surement pas, le site a mis en ligne une flopée d’artworks représentant les héros des opus majeurs de la saga. Chacun d’entres eux entourés d’éléments lié à leur jeu respectif. Un régale pour les yeux.

Annoncé plus récemment, un livestream devrait également avoir lieu dans les semaines à venir. Bien que l’on ignore la date exacte, l’on sait déjà qu’il pourra être visionner sur Youtube et Twitter (via Periscope).

Ce livestream sera l’occasion d’entendre différents producteurs ayant œuvré sur la saga, revenir sur le développement des précédents opus, mais aussi discuter de sujet que les fans affectionnent. C’est pourquoi, un questionnaire en ligne (en japonais) fut créé pour demander de nombreuses questions aux fans, comme quel était leur jeu préféré de la saga, ou leur personnage favori, ou bien encore, c’est intéressant, quel précédent jeu voudraient ils voir sur les consoles modernes. Ne serait ce d’ailleurs pas là de la prospection pour un futur remake ou remastered ?

Ce livestream sera aussi l’occasion d’annoncer l’avenir de la saga, entre autres concernant les jeux mobiles. Très certainement les prochains ajouts au récent Tales of Crestoria. Par contre aucune annonce n’est attendu concernant les jeux consoles. Mais rien n’exclu la possibilité que Bandai Namco prépare une surprise aux fans. On peut rêver.

Dans tous les cas, le mois de décembre et la célébration des 25 ans de la saga Tales of sera riche en nouvelles et en émotions pour les fans . Tout du moins cela permettra à cette saga merveilleuse de faire parler d’elle, et par conséquent d’être découverte par de nouveaux joueurs. Bien évidemment, nous vous tiendrons informé au fur et à mesure des annonces.