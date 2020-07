Tales of Crestoria – Le nouveau Tales of est dans la poche

Saga culte du genre J-RPG au même titre que Final Fantasy ou Dragon Quest, la série de jeux des Tales of a su se démarquer des autres grandes sagas du genre avec un système de combat plus orienté vers l’action et un chara-design proche d’anime nippons. Cela fait déjà trois ans que le dernier épisode majeur, Tales of Berseria, nous contait son histoire de vengeance, et hélas le futur Tales of Arise ne devrait pas atteindre les rayons des boutiques spécialisées avant 2021. Laissant le soin de satisfaire les fans de la franchise en 2020 à Tales of Crestoria, le premier véritable opus mobile de la saga.

“Véritable opus” car Tales of Crestoria possède sa propre trame narrative dans un univers inédit avec des personnages originaux. Le magnifique monde de Crestoria cache une société dystopique où tous les habitants sont sous la surveillance des “orbes de visions”, garants de la justice ici-bas. Un système judiciaire que Kanata et Misella, les deux protagonistes principaux, vont éprouver en devenant des “transgresseurs”, se retrouvant condamnés à mort par leurs concitoyens. Un événement tragique qui les poussera à remettre en cause l’ordre qui régit ce monde dans une aventure aux proportions épiques.

Une envie de proposer une histoire originale, pour un titre mobile, tout à fait honorable, qui hélas ne se retrouve pas dans ses mécaniques de jeu. En effet, la règle immuable du “jeu mobile + Bandai Namco = gatcha” domine. Ainsi l’on troque le système de combat / action traditionnel des Tales of pour des combats au tour par tour. Un choix pouvant se justifier par le support mobile mais qui peut être remis en question au vu de productions mobiles comme Honkai Impact.

Autre élément majeur du style gatcha, la collection de personnages. Ce sera donc sans surprise que l’on pourra croiser au cours de l’aventure principale puis invoquer en combat les personnages phares des opus passés (à condition de les gagner bien sûr).

Rappelons également que Tales of Crestoria sort après avoir été repoussé. Le but étant de proposer aux fans un jeu bien fignolé. La preuve en est que le jeu est intégralement doublé en japonais en plus de comporter autant de dialogues et de scènes en animation typiques de la licence qu’un des opus principaux.

Malheureusement, maîtriser la langue anglaise est obligatoire, aucune autre traduction n’existant à l’heure actuelle. Enfin, concernant son aspect visuel, Tales of Crestoria niche dans le haut du panier des jeux mobiles. Les couleurs claquent comme à l’accoutumé dans les Tales of, les designs des personnages sont évidement excellents et les animations des coup spéciaux sont tout simplement épiques.

L’autre point fort du jeu est évidement sa gratuité, avec tout de même la possibilité de faciliter sa progression par l’intermédiaire d’un shop. Reste que Tales of Crestoria est le nouvel et seul opus de la saga à sortir cette année. Les fans devront donc s’en contenter. Et si le jeu vous intéresse, on ne saurait trop vous recommander de le télécharger rapidement afin de profiter des nombreux avantages in-game.

Pour célébrer le lancement du jeu, Bandai Naco organisera une campagne spéciale dans laquelle tous les nouveaux joueurs recevront 20 invocations gratuites et pourront choisir un personnage SSR/SR issu des précédents titres de la saga lors de l’installation initiale du jeu (à partir d’une gamme de personnages spécifiques). De plus, tous les nouveaux joueurs qui auront terminé le tutoriel bénéficieront de matériel supplémentaire et de nouveaux accessoires. Cette offre est valable dès aujourd’hui et jusqu’au 30 août.

Pour plus d’informations, on vous invite à consulter son site officiel. On terminera en vous rappelant que Tales of Crestoria est disponible en téléchargement sur L’Apple Store et le Play Store. Sans oublier que télécharger le jeu avant le 30 août donne accès à plein d’avantages en jeu.