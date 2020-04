Tales of Crestoria – Tout sur le prochain gatcha mobile

Souvenez-vous, en 2019, Tomomi Tagawa reportait la sortie de Tales of Crestoria, le premier jeu de la saga Tales of… à sortir sur Android et iOS. Un choix motivé par la volonté du studio de sortir la meilleure version possible du jeu pour les fans. Nous voici donc maintenant avec une double ration de Tales of… pour cette année 2020, avec la sortie prévue sur consoles de Tales of Arise.

Niveau développement, les petits amis de chez Bandai Namco n’ont pas chômé, puisqu’ils ont ajouté le doublage intégral en japonais pour la trame principale, ainsi que de nombreux autres éléments afin d’améliorer l’expérience de jeu, sans que l’on sache très précisément de quoi il s’agit. Toutefois, ennemis de la langue anglaise, passez votre chemin, car pour l’instant le jeu ne sera traduit qu’en anglais, ce qui est assez rare pour être souligné pour un jeu mobile produit par le studio phare d’adaptations de mangas.

Côté histoire, on se retrouve dans la lignée typique des J-RPG un chouïa dystopique, où chaque habitant est obligé de porter un “orbe de vision”, sorte d’artefact aidant la populace à voter si l’un des citoyens commet un crime. Et Ô surprise ! nous incarnerons dans la trame principale deux satanés transgresseurs de cette société. Pour ce qui est des mécaniques de jeu, on retrouve la formule classique “jeu mobile + Bandai Namco = gatcha”, qui permettra ce coup-ci d’obtenir (avec de la chance, mais vous avez compris) des personnages phares de l’univers Tales of…, tels que Luke von Fabre.

Enfin, plusieurs dates à retenir pour le premier soft de la franchise sur mobiles, avec tout d’abord le début du mois de mai, pour une bêta ouverte (pour évaluer la prise en charge du réseau), puis début juin, pour une sortie mondiale commune (une première pour un Tales of).