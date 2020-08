Tales of Crestoria – Un court métrage pour accompagner le jeu mobile

Tales of Crestoria, dernier né de la famille des “Tales of”, aura droit à son court métrage d’animation le 18 octobre 2020.

Une nouvelle qui n’a rien d’une surprise, la saga de rpg japonais des “Tales of” et l’animation ayant toujours été lié. Et pour cause, depuis ses premiers opus, la série des Tales of met en avant des personnages au design et à la personnalité trés marqué. De plus, les mondes imaginés à chaque jeu et les intrigues qui s’y déroulent offrent une base idéale pour créé un animé. D’ailleurs, avec l’arrivée de la Playstation et du support CD, les jeux de la franchise se sont vu agrémenter d’une séquence d’ouverture en animation tel un opening de manga. Et puis, on ne va pas ignorer que c’est un excellent coup marketing. L’animé promut le jeu et à l’inverse l’amour du jeu pousse à regarder l’animé.

Par conséquent, cela fait de nombreuses années que Bandai Namco adapte les univers de ses jeux sous différents formats vidéos. Que ce soit avec des adaptations pur et dur du jeu comme les OAVs de Tales of Phantasia ou la série Tales of Symphonia, ou bien juste un film servant à éclaircir certain aspects de l’histoire d’un jeu comme avec le film Tales of Vesperia : First Strike, l’on est toujours face à une adaptation de qualité. L’animation, le doublage ou les musiques, c’est un vrai plaisir, et une série comme celle adaptant Tales of the Abyss est reconnue comme un bon animé tout court.

Ce qui nous amène à Tales of Crestoria. Nommé “The Wake of Sin”, ce court métrage de 15 minutes dépeint le prologue de l’histoire principale du jeu en mettant en scène les événements tragiques qui pousseront les deux protagonistes Kanata et Misella à débuter leur périple. “The Wake of Sin” couvrant le début du jeu, l’on ne vous en dira pas plus. Si néanmoins, vous désirez en savoir plus sur Tales of Crestoria, l’on vous invite à consulter l’article ci-dessous.

Sa courte durée et le faite qu’il se concentre sur le prologue prête à penser que ce court métrage ne sera qu’un simple outil de promotion pour le jeu mobile. Ce qui n’empêche pas les fans de Tales of et plus largement d’animation japonaise d’y jeter un coup d’œil une fois sorti. Une sortie prévue pour le 18 octobre 2020. Et l’on rappel au passage que Tales of Crestoria est lui disponible sur IOS et Android. Sur ceux, on vous laisse avec le trailer de Tales of Crestoria : The Wake of Sin.