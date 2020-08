Collection of SaGa : Final Fantasy Legend – Les débuts de la SaGa

Que les amateurs de J-RPG rétro se ravissent car voici venir une compilation qui sent bon les vieux pixels. En effet, la Collection of SaGa : Final Fantasy Legend, prévue pour le 15 décembre 2020 sur Switch, sera l’occasion de découvrir ou redécouvrir les tout premiers RPG du/de la Gameboy, rien que ça.

Composée de Final Fantasy Legend I, Final Fantasy Legend II et Final Fantasy Legend III, cette Collection of SaGa est l’occasion de découvrir les premiers opus d’une franchise de J-RPG assez méconnue auprès du grand public. Et non, malgré leur titre et le fait qu’ils aient été développés au sein de la compagnie Square Soft, les jeux Final Fantasy Legend n’appartiennent pas à la franchise Final Fantasy mais à celle des SaGa. Connu au japon sous l’appellation Makai Toushi SaGa, il fut décidé de changer le nom en Final Fantasy Legend pour le marché US, le public américain ayant découvert la licence Final Fantasy sur NES quelques années plus tôt. Mais bien qu’il partage des traits communs avec la plus célèbre franchise de J-RPG, Final Fantasy Legend I est bel et bien le point de départ de la saga… SaGa.

Créée par Akitoshi Kawazu, la série des SaGa se démarque des autres productions de Square en mettant l’emphase sur l’exploration d’un monde ouvert et en proposant des récits à la structure non-linéaire. La série débuta en 1989 avec Final Fantasy Legend I, qui, comme dit précédemment, marqua les débuts du J-RPG sur Gameboy. Puis la série verra naître ses œuvres phares sur Super NES avec Romancing SaGa et sur la première PlayStation avec SaGa Frontier. Bien moins présente depuis plusieurs années, la série des SaGa reste néanmoins une pierre angulaire du J-RPG de chez Square.

Cette compilation des trois premiers Final Fantasy Legend est donc un bon moyen de découvrir les débuts de la série des SaGa. Surtout sur console portable et accompagnés de quelques améliorations :

La possibilité de jouer en anglais et en japonais

Un boost de vitesse pour les personnages

Agrandissement ajustable de l’écran

8 fonds d’habillages différents

Un mode d’affichage rétro, histoire de se croire à nouveau face à sa Gameboy

De nouvelles musiques

Des illustrations inédites

Une compatibilité avec les Joy-Con et la possibilité de jouer à la verticale

Disponible pour la première fois en Europe, Collection of SaGa : Final Fantasy Legend sortira le 15 décembre 2020 sur Nintendo Switch.