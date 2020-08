Ni No Kuni: Cross Worlds ouvre bientôt ses portes au Japon

La franchise Ni No Kuni connait des jours heureux depuis le succès conséquent de son deuxième opus. Après un long-métrage (de qualité discutable) sur Netflix et une remasterisation du premier jeu, celle-ci ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. On le savait en préparation depuis plus d’un an mais Ni No Kuni: Cross Worlds refait aujourd’hui surface avec un trailer inédit et un site internet dédié.

Séance de rattrapage pour ceux qui ont manqué l’information. Ni No Kuni: Cross Worlds est un futur MMORPG à destination des mobiles, et pour le moment uniquement prévu au Japon. Chapeauté par les coréens de chez Net Marble en étroite collaboration avec Level 5, le titre reprend à première vue l’ensemble des mécaniques qui ont fait le succès de la série. À savoir, un monde féérique, des graphismes colorés et des combats dynamiques dans lesquels il faudra faire équipe avec d’autres joueurs.

On notera au passage que cet opus semble davantage s’inspirer du second opus dans ses combats délaissant le tour par tour traditionnel.

Nous ne souhaitons pas jouer les oiseaux de mauvaise augure mais il y a très peu de chance que le titre dépasse les frontières nippones. En effet, le marché du jeu mobile n’a strictement rien à avoir entre l’ouest et l’est. Le marché mobile européen (comme américain) est encore trop faible pour susciter le moindre intérêt des éditeurs. Devons-nous rappeler Dragon Quest Walk toujours absent de nos stores malgré son succès colossal au Japon ?

Ni No Kuni: Cross Worlds est prévu pour la fin d’année 2020 exclusivement au Japon (oui, on remue le couteau dans la plaie) pour les appareils mobiles fonctionnant sous iOS et Android. Retenez enfin que son site officiel vient d’ouvrir ses portes. Quant à nous, il nous reste plus qu’à attendre et espérer une sortie pour l’ouest…