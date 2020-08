Ys IX: Monstrum Nox annonce sa date de sortie française en trailer inédit

On savait qu’une édition française de Ys IX: Monstrum Nox était dans les cartons de NIS America. Plus d’un an après sa sortie japonaise, le nouvel épisode de la franchise RPG signée Falcom s’apprête à fouler nos frontières sur PlayStation 4 et Switch. Mais attention, pour l’occasion, le jeu sortira en deux fois selon les supports concernés. En effet, Ys IX: Monstrum Nox sortira le 05 février 2021 sur PS4 et en été de la même année sur la console semi-nomade de Nintendo (pas de date précise à l’heure actuelle).

Pour rappel, le jeu prendra place dans un monde ravagé par les Grimwald Nox, une dimension des ténèbres propageant créatures démoniaques en tout genre. Le héros nommé Adol, fraîchement converti en Monstrum (sorte de guerrier capable d’exorciser les démons) devra lever le voile sur cette étrange malédiction. Pas de doute, nous sommes bien dans un scénario typique de J-RPG mais là où Ys IX: Monstrum Nox semble particulièrement se démarquer, c’est sur son gameplay, et plus précisément sur ses combats. Avant de le détailler, on vous laisse visionner le fameux trailer inédit.

Vous l’aurez remarqué, le jeu mise sur des attaques verticales. La hauteur semble une mécanique essentielle des combats. Ça saute, ça bondit, ça plane, ça piétine, bref, le rythme des affrontements semble assez frénétique pour notre plus grand plaisir.

Enfin, sachez qu’une édition spéciale intitulée Pact Edition (PS4 et Switch) est prévue avec au menu :

Le jeu (ouf)

Le mini artbook « Monstrum Memoirs »

La bande-son « Melodies of the Macabre » sur CD, et en téléchargement pour la version Nintendo Switch

Une jaquette réversible

Il vous reste donc quelques mois pour terminer l’excellent Ys VIII Lacrimosa of Dana ou plus le plus récent remaster de Ys: Memories of Celceta avant d’arpenter les terres désolés (ou plutôt les cieux désolés) de Ys IX: Monstrum Nox.