Ys: Memories of Celceta arrivera juste avant l’été sur nos PS4

Ys: Memories of Celceta annonce sa date de sortie pour le mois prochain, une bonne occasion de découvrir le titre.

Même si depuis que Ys VIII: Lacrimosa of Danaest sorti, ce dernier est presque instantanément devenu notre chouchou de la série, il faut bien avouer que Ys: Memories of Celceta a lui aussi une saveur particulière. Si au Japon les joueurs avaient pu se le procurer sur PS Vita et PS4, seule la version Vita était parvenue jusqu’en Europe. Ce titre est rapidement devenu pour nous l’un des meilleurs jeux de la portable de Sony, et encore aujourd’hui, si vous possédez une PS Vita en état de marche, nous ne pouvons que vous conseiller de lui en faire profiter, histoire de lui montrer que contrairement à Sony, pour vous, elle compte encore.

Jeu développé sur PS Vita à la base, et porté sur PS4 par la suite, Ys: Memories of Celceta remonte tout de même initialement à 2012, et même avec tous les efforts du monde, cette version PS4, qui se trouve être celle sortie en 2014 au Japon, vous fera encore moins rêver graphiquement en 2020.

Pour autant, s’il s’agit d’un titre que vous aviez pu louper à l’époque, faute de PS Vita, ce jeu reste à l’heure actuelle un excellent action RPG, qui ne manquera pas de vous charmer par son scénario, ses personnages, et le dynamisme de son gameplay, bénéficiant à présent d’un très agréable 1080p/60fps. Cette série est l’exemple parfait de l’expression “l’habit de fait pas le moine”, alors pensez-y quand vous verrez ses textures baveuses, car elles dissimulent bien un petit bijou d’action.

Enfin, Ys: Memories of Celceta possède à présent une date de sortie, et sera donc disponible dès le 19 juin 2020 en exclusivité sur PlayStation 4. Une bonne façon de découvrir la série, en attendant la sortie européenne de Ys IX: Monstrum Nox.