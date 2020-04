Trails of Cold Steel IV – L’ultime chapitre de la saga arrive

Si les Trails of Cold Steel n’ont pas la réputation des Final Fantasy ou autres Dragon Quest, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’une série qui traverse toute l’histoire des jeux vidéos. On l’a même vue passer sur N-Gage ! L’arrivée de The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel IV mérite donc qu’on s’y penche sérieusement.

Trails of Cold Steel IV sera donc le quatrième épisode d’une série elle-même dérivée de The Legend of Heroes, série débutée en 1989, spin off de Dragon Slayer – une saga qui naît en 1984 ! Vous nous suivez ? L’apport du titre au genre JRPG sera essentiellement son système de combat, le Tactical Link System, qui offre des bonus au joueur selon les relations que son avatar a construites avec les autres personnages. Un système qui rappellera quelque chose aux amateurs de Persona et autre Sakura Taisen…

Les trois premiers épisodes sont sortis sur PlayStation 3, mais ont surtout fait les beaux jours de la PS Vita, avant d’être portés sur PC. Ce quatrième épisode marquera la fin du cycle, avec un système de combat amélioré, reprenant le meilleur des épisodes précédents, et toujours les mini-jeux : réflexion, pêche, ou le Gwent de la saga : le Vantage Master !

Côté scénario, on reprend les choses peu de temps après où on les avait laissées à la fin de l’épisode III. L’Empire est sur le point d’asseoir sa domination totale, et Rean Schwarzer, héros de la trilogie, a disparu. Les étudiants de la Classe VII devront ainsi unir leur forces pour le retrouver, faire face à l’Empire, et éviter la destruction du monde…

A l’occasion de la sortie de Trails of Cold Steel IV sur PlayStation 4, une jolie “Frontline Edition” vous sera proposée, incluant artbook et B.O. sur CD, ainsi qu’une jaquette réversible. Le jeu est prévu pour l’automne de cette année, sans autre indication de date. Il arrivera plus tard sur PC et Switch, et la même édition “Frontline” sera disponible pour la console Nintendo, avec néanmoins une B.O. dématérialisée…