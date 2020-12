Ghosts ‘n Goblins Resurrection – Arthur renfile son armure

En voilà un qu’on ne s’attendait pas à revoir et ce, même en sachant que les éditeurs se donnent du mal pour recycler leurs vieilles galettes. D’autant qu’il faut le reconnaître, Capcom est loin d’être un studio tire-au-flanc sur ce sujet ! Ces dernières années, les compilations, les rééditions, les portages, le studio d’Osaka en a sorti un paquet ! Entre les compilations anniversaires de Mega Man (Vanilla, X et Zero), les portages et rééditions de Resident Evil et Devil May Cry, la trilogie Phoenix Wright, la liste est longue et va probablement encore s’allonger. Ceci dit, on ne s’attendait pas du tout à voir Arthur apparaître en calbar dans ce Ghosts ‘n Goblins Resurrection.

Non parce que, si on décide d’ignorer la série Maximo sortie sur PlayStation 2 (série dont le barbu n’est pas le héros mais qui se déroule dans le même univers), on n’a pas vu le chevalier apparaître dans autre chose que des rééditions ou en caméo ! Et pourtant, non seulement il est de retour mais Capcom semble y avoir mis du sien. Parce que oui, là, on aurait apparemment droit à une aventure “inédite” !

Oui, on compte laisser les guillemets ici parce que Capcom le revendique, cette nouvelle aventure pour notre héros est bien un hommage, voire un reboot de cette licence qui a débuté en 1985 et, naturellement, on va y retrouver les mécaniques de gameplay classiques de la série mais également, ça et là, des niveaux ressortis tels quels de Ghosts ‘n Goblins et Ghouls ‘n Ghosts. Ceci dit, on veut bien se montrer courtois et reconnaître que le coup de polish opéré, rapprochant l’esthétique du jeu de celle d’un livre de conte et l’orchestration de la B.O., au moins dans la bande annonce, sont un véritable plaisir qu’il nous tarde de découvrir manette en main.

Et vous, quelles sont vos impressions ? Laisserez-vous Capcom vous emmener dans ce périlleux voyage à nouveau ? Ghosts ‘n Goblins Resurrection sortira exclusivement sur Nintendo Switch le 25 février.