Fire Emblem premier du nom débarque bientôt sur Nintendo Switch

On ne va pas se mentir, on ne risque pas de voir apparaître en réponse à cet article des cohortes de fans de Brawl Stars, mais bon, on peut toujours en parler, hein ? Nintendo offre très prochainement aux joueurs du monde entier la possibilité de jouer à un titre unique de din patrimoine, un titre qui, sous cette forme, n’est jamais apparu en France. Non, ce n’est pas Mother 3, il s’agit en fait de Fire Emblem: Shadow Dragon and the Blade of Light.

Ouais, vous avez le droit d’être déçu d’autant que la vidéo qui nous fait cette annonce insiste avec lourdeur sur cette occasion “extraordinaire”. Alors oui, c’est bien la première fois qu’il est possible de jouer au premier volet de Fire Emblem dans sa version NES en anglais et en Europe (en tout cas de manière légale), mais quitte à retaper des vieilles cartouches, pourquoi ne pas nous présenter la version Super Nintendo ? Une question de plus qui restera probablement à jamais sans réponse…

Bref, on ne va pas bouder notre plaisir, il s’agira de la version la plus aboutie du titre, ce qui justifie sa sortie, non pas dans le cadre de l’offre Nintendo Online, mais bien comme un jeu à part entière sur le Nintendo eShop. Pour 5 euros, libre à vous de découvrir (ou redécouvrir pour ceux qui l’ont connu à l’ère de l’émulation) les premières aventures de Marth dans toute leur gloire d’antan, mais avec un twist modernisant.

Ouais, parce qu’on a beau dire, les Fire Emblem d’aujourd’hui, à côté des anciens, ils sont bien plus sympas : rejouer les derniers tours, pas de mort définitive… C’est donc pour rendre le jeu plus “beginner friendly” que ce portage de la version NES se voit accorder de menues additions. Parmi celles-ci, on retrouvera la possibilité de sauvegarder à tout moment ou l’accélération de certaines animations pour ne pas passer des heures à regarder ses personnages courir pendant une demie-heure avant de finalement cogner l’adversaire.

Donc, envie de vous plonger dans ce voyage illustre, moment où les héros avaient presque la classe en portant pourtant des tenues assez ridicules ? Fire Emblem: Shadow Dragon and the Blade of Light sort sur Nintendo Switch le 4 décembre. Notez que les Américains auront droit à une version exclusive avec tout un panel de jolis goodies. On verra s’il arrive chez nous, mais s’il ne le fait pas, vous pouvez toujours envisager l’import.