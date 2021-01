Monster Hunter Rise aura droit à sa Nintendo Switch exclusive

On dirait bien que Nintendo est ravi de retrouver Capcom et sa franchise pleine de gros monstres. En même temps, après le succès de Monster Hunter World, on n’est que moyennement surpris de découvrir que Big N déroule le tapis rouge à Monster Hunter Rise. Et autant dire que la nouvelle d’aujourd’hui confirme nos dires. En effet, les chasseurs de wyvernes et autres dragons fortunés pourront investir dans bien plus qu’une cartouche et une poignée d’Amiibos.

Boum ! La zone devait être calme mais non, une nouvelle forme rutilante pour la Nintendo Switch apparaît, une console aux couleurs du dernier épisode de la série. Effectivement, vous lisez bien : comme pour Monster Hunter Generations Ultimate, Monster Hunter Rise aura également droit à sa propre bécane. Pour donner du relief à la console grise, ce sera des motifs imprimés noirs et dorés qui rappelleront à la fois l’habillage stylistique du jeu (majoritairement japonais pour cet épisode) tout en faisant la part belle au Magnamalo, le monstre qui se fait porte-étendard du titre.

Naturellement, pour le prix d’une console complète, vous serez ravi d’apprendre que Nintendo ne vous offre pas de cartouche et qu’il vous faudra télécharger le jeu grâce à un code fourni à part. En revanche, puisque vous y avez mis les billes, c’est bien de la version Deluxe du jeu que vous pourrez profiter incluant donc les contenus DLC et une petite surprise.

Enfin, si vous avez ouvert le porte-feuille (ou que vos bourses ne sont pas bien pleines), vous savez qu’un bon chasseur ne lésine pas sur la dépense pour réussir une chasse et une vraie chasse, ça se complète avec une “vraie” manette, hein ? Vous vous en doutez, l’occasion était trop belle. Vous pouvez d’ores et déjà préacheter un Pro Controller, lui aussi couvert d’un sticker Magnamalo. Tous ces beaux petits accessoires vous seront expédiés si vous les achetez dès le 26 mars, date de la sortie de Monster Hunter Rise en exclusivité sur Nintendo Switch.