Monster Hunter Rise sera exclusif à la Switch pour une année seulement

Ceux qui aiment tenir les comptes le savent, Monster Hunter World a changé la donne pour Capcom et a transformé la licence, autrefois un peu niche en succès interplanétaire, faisant d’elle la poule aux oeufs d’or qu’elle est aujourd’hui. En effet, son succès a été tel que plus de 18 millions d’exemplaires ont trouvé preneur en additionnant tous les supports, une somme non-négligeable qui indique aussi que de nombreux joueurs ont fait leurs débuts avec ce volet (le second titre dans la série a fait 2 fois moins de vente…). Si vous faites partie de ce lot et que vous êtes déçus de savoir que Monster Hunter Rise est exclusif à la Nintendo Switch, restez dans le coin, nous apprenons aujourd’hui que son exclusivité ne sera que temporaire.

Cette nouvelle, c’est l’ancien chef de rédaction de Game Insider aujourd’hui bloggueur chez Fanbyte (lien vers son article dans les sources) qui nous la partage. Piqué en repensant à la grosse attaque qu’a subi l’éditeur il y a quelques temps et qui avait révélé entre autre que le dernier volet de la saga de chasse aux monstres ne serait pas exclusif à la console de Nintendo, il a estimé, à juste titre, que la stratégie de l’éditeur dessinée par les fichiers extraits lors de l’attaque méritait d’être confirmée et il décida naturellement de poser la question directement aux l’intéressés.

Et quelle meilleure occasion que celle d’un mois consacré au prochain épisode (moment opportun pour un interview) pour trouver des réponses ? Naturellement, c’est auprès de Ryozo Tsujimoto et Yasunori Ichinose (tous deux au sommet de la chaîne alimentaire de l’équipe chargé de développement) qu’il aura obtenu ce qu’il cherchait. Effectivement, Monster Hunter Rise est bel et bien toujours programmé pour une sortie sur PC et ce serait pour début 2022. Il va donc falloir maintenant s’armer de patience d’autant que le duo insiste, le jeu étant en plein développement, les premières images, c’est pas pour tout de suite.

Voilà, une nouvelle qui devrait satisfaire ceux dont la perspective de jouer sur Nintendo Switch n’emballaient guère. En attendant que la date finisse par arriver, Monster Hunter Rise est toujours prévu pour le 26 mars en exclusivité TEMPORAIRE sur la console hybride de Big N.