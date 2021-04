Monster Hunter Rise – Le bestiaire prend du volume dès avril

Il nous a bluffés quand nous l’avons testé et nous ne reviendrons pas sur notre avis final (notamment sur sa note amplement méritée), mais le dernier Monster Hunter Rise est, force est de constater, un peu creux… Oui, près de deux semaines après son arrivée entre nos mains, autant de temps passé à tailler en pièces la trentaine de monstres disponibles afin de créer armes et armures, qu’une forme de “tristitude” s’est installée dans notre routine, un sentiment de “pas assez” ou de “trop peu”. Pareil pour vous ? Vous serez donc ravi de découvrir que les mois qui vont suivre permettront au soft de s’étoffer.

Effectivement, dans la liste des nombreux ajouts dont Monster Hunter a hérité après son passage sur des supports plus performants, on retrouve aujourd’hui les ajouts périodiques de monstres. Cette feature bien sympa qui a permis à World de s’enrichir au fil des mois est aussi de la partie dans Monster Hunter Rise et devrait proposer de nouveaux défis aux chasseurs expérimentés par le biais de mises à jour, la première débarquant dès le mois d’avril.

Oui, il y a quelques jours, Capcom s’est exprimé sur ses projets et a rendu publique une partie de son plan pour meubler la vie des chasseurs. Ce plan se divise en deux mises à jour gratuites ajoutant au sein du soft des monstres (et donc armures et armes), des monstres Apex (les boss du mode Calamité) et des fins supplémentaires pour le scénario (est-ce que ça voudrait dire plus de contenu scénarisé ?).

Quitte à nous annoncer ce genre de bonnes nouvelles, l’éditeur a pris le soin de dévoiler une partie de la première salve de contenu supplémentaire révélant l’arrivée du Chaméléos dans le titre ainsi que du Rathalos Apex pour le mode Calamité. D’autres monstres devraient également être ajoutés avec eux, mais il semblerait que Capcom souhaite nous faire languir (le Gravios, please !!!!!!). Enfin, le rang de guilde (bloqué à 7 pour le moment) devrait être déplafonné avec cette mise à jour.

Il va de soi que si Capcom a refusé d’annoncer l’intégralité du premier contenu, le second reste tout aussi secret, n’est-ce-pas ? Figurez-vous que c’est également le cas de sa date de sortie. M’enfin, on peut se permettre d’imaginer que cette mise à jour devrait arriver dans l’année et que tout ce beau contenu sera de la partie lorsque Monster Hunter Rise sortira sur PC l’an prochain. Le titre est, pour le moment, toujours une exclusivité Nintendo Switch. Et vous, quels monstres attendez-vous ?