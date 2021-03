Monster Hunter Rise – Le guide du parfait débutant

Monster Hunter Rise est enfin entre nos mains et probablement également entre les vôtres (après tout, vous ne seriez pas en train de lire un guide si vous ne l’aviez pas acheté, auquel cas, nous vous dirigeons plutôt vers notre test pour justifier votre prochain achat). Et, comme c’est le cas pour chacun des jeux de la série, il a son lot de secrets et de points que l’on peut avoir du mal à trouver tout seul. C’est pour ces raisons que nous vous proposons cet article.

Ce dernier n’a pas pour but de vous en dévoiler tous les secrets, ni les emplacements pour les camps, ni les messages antiques (nous nous réservons le droit de rédiger sur ça plus tard), mais il précise certains points que nous aurions aimé savoir avant de nous lancer dans l’aventure, le genre de choses que nous aurions aimé apprendre avant de finir la quête principale et pour pouvoir enchaîner, sans avoir à farmer de longues heures comme un idiot. Pour vous éviter cette nuisance, suivez le guide !

Quand vous jouez solo, ne prenez pas que des Chumsky

Si on comprend votre envie de vous allier avec des créatures canines (#teamchien !!!), les Palicos sont tout aussi intéressants que les Chumsky. Alors oui, vous ne pouvez pas les chevaucher ; certes, ils ne traversent pas les maps comme le vent et, en effet, ils ne sont pas très bons sur le plan offensif, mais, dans Monster Hunter Rise, ils compensent d’une bien meilleure manière tout en conservant ce qui faisait leur force auparavant.

S’ils profitent toujours effectivement d’un métier et de compétences (notre choix se porte toujours sur la classe guérisseur, et vous ?), dans cet épisode, les chats ont tendance à chaparder bien plus d’objets. Emporter des félins avec vous lors de vos quêtes, c’est la garantie de ramener à la base plus de minerais, plus d’insectes et plus de morceaux de monstres. Hey, c’est pas beau, ça ?

N’oubliez pas de faire des sous-quêtes facultatives

Et naturellement, à les valider. Si dans un premier temps, ça peut sembler idiot, notamment parce qu’elles renforcent cette redondance que Monster Hunter Rise se donne tant de mal à éliminer avec cet épisode, ces dernières permettent de faire le plein de Sphères d’Armure et le niveau de ces pierres augmentera à mesure que votre niveau progressera dans le jeu. Ainsi, si vous remplissez bien vos quêtes, petit à petit, vous commencerez à cumuler des Sphères d’Armures Acérées et Dures sans même y prêter attention. Indiscutablement pratique.

Pensez à ça aussi quand vous explorez les maps

Monster Hunter Rise fait la part belle à l’exploration donc gardez les yeux ouverts puisque les décors recèlent de nombreux secrets. Tout d’abord, les raccourcis. Par moments, vous trouverez des fleurs appelées Grand Lys et qui vous permettent d’y placer des Filoptères spéciaux. Ces insectes, une fois installés, vous ouvrent des raccourcis vers d’autres coins de la map ou vers des endroits difficilement accessibles. Notez que vous n’avez besoin que de le faire une fois, les insectes resteront ensuite toujours disponibles. Pour en récupérer, remplissez des missions pour Hanenaga.

Ensuite, les messages anciens. Lors de vos explorations, il est possible que vous trouviez par hasard des messages anciens. Ces objets, des katanas plantés dans le sol, sont en fait des petites anecdotes sur les différents décors du jeu et il y a en a dix par niveau (soit soixante à récupérer en tout). C’est dispensable, mais ça reste un moyen sympa de découvrir du lore. Plus pragmatique ? Pourquoi ne chercheriez-vous pas les oiseaux rares ? De temps à autre, Fortunettes, un corbeau ou une chouette, apparaîtront sur votre route. Attrapez-les pour offrir à vous et votre équipe plus de gains à la fin de la mission. Pas mal, non ?

L’arbre à objets de la place Pile Poil

Passez-vous souvent dans le quartier des nuées par la Place Pilpoil ? Non, mais qu’est-ce que je raconte, bien sûr que non… Non, mais c’est vrai, quoi, à part y recruter de nouveaux compagnons, il n’y a quasiment aucun intérêt à y aller, si ? Le Chambellan dans votre maison ou à la forge de la guilde fait tout aussi bien le taf. Enfin, vous pouvez aussi envoyer vos chats et chiens en expédition ou à l’entraînement depuis les tableaux Pilpoils disséminés ici et là.

Seulement, sur cette place, un arbre cache un petit secret sympa. Effectivement, au sommet de celui-ci, toutes les trois quêtes accomplies environ, vous pourrez trouver des trésors. Des œufs en argent (en gros des thunes), des Grandes Châtaignes (de quoi augmenter le rendement des expéditions, des entraînements, etc. de vos Pilpoils)… Cet arbre vous permet donc de remplir vos poches d’objets utiles. Pour de meilleurs rendements, pillez le niz quand vous y voyez deux œufs en or. Finalement, les arbres à trésor ne sont pas l’apanage d’Animal Crossing, hein ?

Et puisqu’on est à la Place Pilpoil

Oui, quitte à aborder ce lieu, autant mettre une piqûre de rappel sur son importance. Une fois vos alliés réunis et votre empire animalier en marche, il sera temps de prendre les bons réflexes et de huiler la machine. La Place Pilpoil est bien construite puisqu’elle réunit tout au même endroit (comme avant), alors faites-en usage. Pour farmer les objets ? L’Argosy et ses sous-marins. Pour partir en expédition ? Kogarashi. Et pour récupérer le plus de matériaux possible ? Les quêtes et l’entraînement.

Après quelques heures passées dans le jeu, les PNJ commenceront à vous offrir des quêtes sympas. Si certaines d’entre elles vous permettent de récupérer des plans d’armes, des nouvelles variétés de dango ou des camps supplémentaires, celles de Rondine vous permettent d’obtenir des sous-marins. Ces derniers remplacent la ferme dans les précédents épisodes et vous offrent donc la chance d’envoyer l’un de vos alliés récolter un objet de votre choix. Trois objets en tout peuvent donc être farmés à la fois, de quoi vous préparer des stocks de soins puissants ou de pièges.

En ce qui concerne les expéditions, nous n’allons pas les détailler, ce serait une perte de temps. Sachez donc qu’elles durent environ le temps de cinq quêtes et que les résultats dépendent de vos choix d’itinéraire autant que du niveau de vos bêtes (comme le commerce en sous-marin, en fait…). Alors, entraînez vos bêtes ! Vos Pilpoils peuvent monter jusqu’au niveau 35 (à l’heure de la sortie du jeu). Au niveau max, ils sont non seulement plus performants au combat, mais ils rapportent plus d’objets dans chacune des tâches que vous leur imposez, alors pensez-y. Vous pouvez accélérer la vitesse de leurs prises de niveaux en utilisant les Grandes Châtaignes dont nous avons déjà parlé plus haut d’ailleurs.

Voilà, si vous suivez ces quelques conseils évidents pour certains (qui se feront peut-être remarquer dans les commentaires), votre progression devrait se faire sans encombre et sans avoir besoin de farmer les pièces plus que quand vous cherchez ce morceau qui n’a que 2% de chances de dropper… (aaaah, les plaques et les gemmes). C’est donc tout pour nous pour le moment. Nous vous souhaitons bonne chasse, chasseurs.