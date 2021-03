Guide Bravely Default II : Où et comment récupérer tout les astérisques ?

Bravely Default II est une fantastique expérience et sur bien des points. Entre ses graphismes sympathiques, son histoire classique réhaussée par quelques rebondissements bienvenus, ses personnages attachants, son système de combat et ses musiques enivrantes, … dire qu’il ne nous a pas laissé de marbre serait un euphémisme (comme vous pourrez en témoigner si vous lisez notre test). Mais, un des points les plus plaisants du jeu, et c’était déjà le cas dans les volets précédents, c’est la collecte des astérisques et toutes les possibilités qu’elles permettent.

Effectivement, en en empochant des nouveaux, vous débloquez des métiers inédits et donc tout un tas de talents et de compétences à utiliser en combat ou sur le terrain. Cela va sans dire, grâce à eux, vous pouvez surtout jouer à l’apprenti sorcier et diversifier chacun des membres de votre équipe sur le plan individuel afin de dénicher l’équilibre idéal selon votre manière de jouer et les meilleures combinaisons possibles.

Mais pour cela, il va d’abord falloir tous les empocher ces astérisques et c’est pour cela que nous rédigeons ce petit dossier. Grâce à ce guide, vous pourrez prendre connaissance des différents astérisques, savoir où les trouver et comment les ajouter à votre inventaire et vous informer sur les compétences et talents exclusifs à chacun. Ainsi, vous pourrez profiter d’un point de vue d’ensemble propice à la conception de votre équipe parfaite.

Un petit point avant de commencer, à la différence de Bravely Default I et Bravely Second, les astérisques dans Bravely Default II sont en grande majorité sur le chemin de votre fine équipe (en gros sur le trajet scénaristique) et il est donc assez simple de les empocher en suivant le scénario. Enfin, c’est le cas pour 21 des 24 astérisques à trouver. 3 d’entre eux sont “un peu mieux cachés” dont un qui repose sur le post-game. Par conséquent, nous préférons vous prévenir, les informations qui vont suivre pourrait divulgâcher certains moments du jeu à ceux qui ne l’ont pas terminé. À bon entendeur…

Free-lance (Prologue)

C’est la classe de base dans Bravely Default. Comme c’est le cas dans quasiment tout les jeux de rôle, cette classe permet de faire un peu de tout mais n’excelle en rien. Un free-lance n’a dont pas accès à des sorts dévastateurs ni même à des compétences particulièrement indispensables cependant, il brille grâce à ses compétences de soutien. On notera notamment sa capacité à analyser les ennemis comme les environs (à la recherche de trésors), son accès a des compétences de boost de PC (points de jobs) et sa spécialité ultime “Floraison tardive” qui accorde un booste à chacune des stats en fonction du nombre de jobs maîtrisés.

Mage noir (Prologue)

Peut-on faire moins classique ? Le Mage noir de Bravely Default II est l’unité classique par excellence. Spécialiste de sorts élémentaires, il maîtrise le Feu, la Glace et la Foudre à divers niveaux de puissance. Ces compétences passives lui permettent de voler des PV aux ennemis lors d’attaques physiques ou de récupérer des PM à chaque tour lors des combats la nuit tombée. Naturellement, on rappelle que le Mage noir ne brille ni en attaque physique, ni en défense mais qu’il compense largement avec la magie, plus encore une fois la spécialité ultime débloquée, garantissant que les sorts toucheront la cible.

Mage blanc (Prologue)

Pareil, on ne peut faire plus classique que le Mage blanc… Le contraire absolu de son homologue noir, le Mage blanc restaure la vie et remet sur pied les unités K.O.. Il peut également protéger ses alliés avec toute sorte de sorts de mur comme Bouclier et Barrière. La nuit bénéficie au Mage noir, le soleil privilégiera le soigneur en lui rendant des PM au combat. Ses spécialités sont aussi extrêmement utiles puisque Garde Angélique offre de réduire de moitié les dégâts au combat dans 30% des cas alors que Soins holistiques permettent d’utiliser un sort sur tout le monde à la fois (pensez à Cure par exemple).

Défenseur (Prologue)

Le Défenseur est un peu le contraire de ce que son nom indique, un chevalier extrêmement puissant sur le front. S’il peut encaisser beaucoup et bénéficie de l’utilisation de bouclier, prendre l’attention des monstres et frapper encaisser des coups lui permet de booster sa puissance, de réduire sa prise de dégâts et de booster son taux de critique (grâce à “Mal pour un bien”,” Offense défensive” et sa spécialité ultime “Besoin d’attention”). Cette classe a également une affinité avec l’élément Terre et des frappes physiques dévastatrices.

Moine (Boss du prologue)

Cette classe est une des meilleures du jeu. Si elle n’est pas extrêmement brillante dans les premières heures (et notamment parce qu’elle privilégie le combat sans arme), il s’agit d’une classe à maîtriser impérativement pour tout build axé sur les attaques physiques. Si on peut notamment parler de ses nombreuses compétences dévastatrices, on évoquera surtout son affinité avec le feu (utile particulièrement dans les premières heures) mais surtout de sa capacité à cogner au travers de la défense de l’ennemi, un avantage utile jusqu’à la fin du jeu et en particulier contre les boss.

Barde (Chapitre 1)

Aaah, la classe artiste était tellement plus drôle dans Bravely Default, premier du nom. Seulement, on est ici pour parler de fonction et la fonction de barde remplit bel et bien la fiche technique. Comme d’habitude, cette classe permet de booster les statistiques de vos unités en combat. Il s’agit donc de la première classe spécialisée en soutien statistique et elle restera la plus importante jusqu’au terme de votre voyage. Ces passifs permettent d’allonger la durée des boosts statistiques que vous distribuez.

Dompteur (Chapitre 1)

Le dompteur est une classe très cool qui permet beaucoup sur le plan offensif. Non seulement elle peut se défendre en solo mais grâce à la fonction Capture, elle permet d’ajouter des monstres dans son arsenal et d’y faire appel plus tard. Chaque monstre a une spécialité (booste, attaque physique ou magique, …). Ainsi, le métier de dompteur se spécialise dans le fait de réduire la vie des monstres sans les achever. Ces compétences passives permettent de capturer en éliminant (30%), booste les dégâts à la lance ou permettent d’économiser les PM en lançant des sorts (vous saurez quoi faire de ça).

Voleur (Chapitre 1)

Largement notre classe préférée. Le voleur est un atout indispensable à toute équipe. Si de prime abord elle ne fait guère plus que chaparder des objets, des PV ou des PM, sous peu, le job révèle sa vraie fonction avec des attaques physiques particulièrement dévastatrices. “Rafale de lames” et “Vitesse divine” sont des compétences fabuleuses qui permettent de retourner des boss comme des chaussettes si utilisé intelligemment. Du coup, vous devez au moins avoir un voleur en classe secondaire sur un de vos persos !

Flambeur (métier “caché”, à partir du chapitre 1)

Le flambeur est le premier métier que vous pouvez manquer dans le jeu. Rassurez-vous, il est très simple à trouver puisqu’il vous est offert si vous passez un peu de temps à jouer au B&D, le jeu de carte au sein de l’aventure. Enfin “offert”, il vous faudra faire vos preuves en battant Shirley au B&D quoi…

Une fois la classe débloquée, à vous les joies du hasard dans vos combats. Difficile d’être plus clair, ce job peut vous être aussi favorable que défavorable, tout dépend de votre chance quoi. Côté statistique, le flambeur a à peu près autant de magie qu’un mage noire, seulement, ce n’est pas si bon si c’est pour que çela se retourne contre vous. Avec ses passifs, vous pourrez accroître vos gains en or en fin de combat. Une classe largement dispensable…

Batailleur (Fin du chapitre 1)

Quel traître ! Faire un coup pareil, quel salaud ! Enfin, une fois vaincu, il nous offre une des classes les plus brutales du jeu… Enfin, au prix d’une perte de contrôle du personnage. Effectivement, le batailleur perd contrôle et se lance à corps perdus dans la bataille. Comprenez donc qu’il attaque comme il l’entend les ennemis mais leur inflige également de lourds dégâts. Ces compétences passives allègent le prix des attaques du batailleur quand il est en furie. Ses spécialités le rendent cependant bien meilleur (cogner outre la défense et offrant un peu plus de contrôle sur le personnage).

Mage rouge (Chapitre 2)

Une classe classique de Final Fantasy, le mage rouge revient plus fort que jamais… Enfin, bof. S’il peut jouer de magie blanche et de magie élémentaire, il ne permet pas de jouer avec les sorts déjà maîtrisés (à moins d’en équiper la classe en secondaire). Le mage rouge dispose de ses sorts à lui, Terre et Air majoritairement. Il possède également des sorts de soin mais ne peut rendre la vie à une unité K.O.. En revanche, là où la classe brille, c’est notamment grâce à ces compétences passives qui permettent le critique magique ou de récupérer 1 point Brave quand vous subissez des dégâts. Classe !

Rôdeur (Chapitre 2)

S’il y a des arcs dans Bravely Default II, c’est bien pour lui. Son talent : éliminer les monstres en fonction de leurs genres (Insecte, humanoïdes, esprits, …). Comme un militant FN, le rôdeur s’acharne et est largement plus efficace s’il utilise la même compétence plusieurs fois en 1 tour (avec l’utilisation de PB quoi). Ajoutons que ses talents passifs le rendent insensible aux contres et vous gardez une unité potable jusqu’en fin de jeu, notamment grâce à Instinct de Prédation qui lui permet de regagner des PB chaque fois qu’une compétence “Tueur de …” fait un coup critique.

Maître des boucliers (Chapitre 2)

Voici enfin la classe “tank”. Le maître des boucliers est une unité lente mais extrêmement robuste pouvant encaisser les coups pour une autre unité. Cette classe repose principalement sur l’usage de la commande défensive afin de couvrir ses alliés et économiser des PB. Le personnage peut ensuite rendre les coups au centuple. Cette classe a également la possibilité de stocker les PB en encaissant les coups de ses partenaires avec sa spécialité Chevaleresque. Il peut donc être intéressant de le cumuler avec la compétence Don de courage du défenseur.

Pictomancien (Chapitre 2)

Cette classe est exclusive à Bravely Default II! Le pictomancien est le contraire du barde, plutôt que de booster ses alliés, il réduit les statistiques des adversaires. Grâce à ses debuffs, il peut réduire les annihiler les statistiques d’attaque d’ennemis puissants ou réduire à peau de chagrin les défenses des ennemis les plus solides. Il peut aussi réduire la résistance magique des opposants et les rendre sensible à tout types d’armes ou de compétences offensives. Ah ! Il s’agit également de la première classe possédant des attaques Lumière et Ombre.

Chevalier Dragon (Chapitre 3)

Encore une classe illustre de Final Fantasy ! Le chevalier dragon est fidèle à l’image que vous vous en faites. Il s’agit d’une classe offensive qui se repose sur la puissance brute et la vitesse. Grâce à sa compétence Saut, le chevalier dragon peut sortir temporairement du terrain et ainsi éviter les coups avant de s’abattre lourdement sur les ennemis. Puissant, il n’en reste pas moins une unité peu solide qu’il vous faudra protéger mais vous le rendra bien avec ses compétences, d’autant que l’une d’entre elles (Angon) frappe outre la défense des ennemis. Cette classe a une affinité avec la Foudre.

Maître des esprits (Chapitre 3)

La meilleure classe de soin du jeu. Ce job permet d’invoquer un esprit protégeant les alliés pendant plusieurs tours. L’esprit rend des PV, des PM, soignent les altérations d’états ou de statistiques pendant 3 tours. Attention cependant, vous ne pouvez en invoquer qu’un à la fois… Enfin, une fois la classe maîtrisée, chaque combat commence avec chacun de ces esprits. De quoi bien commencer le combat ! Le maître des esprits peut également utiliser Auréole, un sort qui permet au personnage mis K.O. de revenir directement en combat. Combinez cette classe avec mage blanc et vous avez le soigneur idéal.

Maître des lames (Chapitre 3)

Le maître des lames est une classe souple dont la pratique s’axe autour de position de combat. Selon les positions choisies, vous pourrez soit attaquer 2 fois avec chaque commande, rendre les coups, réduire les PB de vos opposants… Côté statistiques, le maître des lames est une des unités les plus puissantes de Bravely Default II, un point qu’il doit principalement à sa capacité à pouvoir utiliser les armes à 2 mains (multipliant la valeur d’attaque de l’arme 1,4 fois).

Oracle (Chapitre 3)

C’est le mage temporel de Bravely Default II. Comme pour la classe en question chez Final Fantasy, l’oracle peut accélérer l’ordre des tours de ses alliés et faire appel à de puissantes magies élémentaires. Il a également le pouvoir de ralentir ou stopper ses ennemis et insuffler de la magie élémentaire aux armes des autres membres de l’équipe. Cette classe peut être utile si vous cherchez à remplir rapidement votre stock de BP afin de lancer de violents assauts sur vos ennemis.

Maître des potions (Classe cachée – Chapitre 3)

Le maître des potions fait également son retour dans Bravely Default II. Pour le trouver, il vous faudra remplir une quête spéciale auprès d’un habitant d’Enderno. Une fois passée, vous serez récompensés avec le pouvoir du maître des potions.

Avec ses pouvoirs, vous pourrez mélanger des objets de votre inventaire pour de nouveaux effets. Ainsi, vous pourrez créer des soins puissants ou infliger des altérations d’état à vos adversaires. Oui, le maître des potions est une classe de soutien. Grâce à ses compétences passives, il peut booster l’efficacité des objets de soin et renforcer la toxicité de ses bombes. Ça n’a pas empêché la moitié de votre équipe de se retrouver sans vie, pas de problème ! Moyennant finance, il peut relever vos unités et leur rendre des PB.

Arcaniste (Chapitre 4)

Vous reprendrez bien un peu d’aléatoire ? L’arcaniste, c’est la version magique du berzerker. Sa puissance magique est sans pareille et c’est bien le problème puisque nombre de ses sorts peuvent se retourner contre l’utilisateur et ses alliés. Ainsi, si vous décidez de jouer à l’apprenti sorcier avec l’arcaniste, privilégiez les attaques ciblées en frappant les ennemis un à un car viser un groupe blessera également le lanceur. Puisqu’il frappe majoritairement avec des sorts de magie noire, la classe se marie très bien avec les compétences du mage noir.

Dernier rempart (Chapitre 4)

La dernière classe chevaleresque. Le dernier rempart est une classe intermédiaire et se veut la synthèse de tout les autres classes typées “chevalier”. Avec cette classe, vous pourrez défendre vos alliés, diminuer les statistiques de vos adversaires mais aussi gérer le rythme de distribution des PB en combat. Ainsi, défendre permettra notamment de stocker 2 PB au lieu d’un les compétences passives vous permettront de stocker un total de 4 PB. Une classe qui s’associe donc bien avec le défenseur mais également avec la classe ultime du jeu.

Fantôme (Chapitre 4)

Littéralement, c’est la classe assassin de Bravely Default II. Le fantôme est aussi rapide que le voleur mais cause des dégâts plus élevés encore. Mieux encore, il est spécialisé en coups critiques, de quoi rendre chacun des assauts plus mortels. Enfin, il octroie aux utilisateurs la compétence passive ambidextre, une compétence qui permet donc au fantôme de ne pas souffrir de malus en équipant 2 armes. Enfin, on dit “au fantôme” mais rien ne vous empêche du coup de donner 2 armes à n’importe qui après, hein ? Cette classe s’associe très bien avec le voleur.

Lame des enfers (Chapitre 4)

La lame des enfers est le seul job qui puise dans tout les éléments. Elle peut invoquer des épées élémentaires qui infligent des dégâts aux ennemis à chaque tour pendant 3 tours. Cependant, toutes cette puissance repose sur un équilibre. Effectivement, les compétences de la lame des enfers consomment des PV. Si cela renforce naturellement le personnage (moins il a de PV, plus fort il cogne), cela le laisse aussi vulnérable aux ennemis. Néanmoins, le risque peut payer puisqu’il s’agit également de la seule classe apprenant “Puissance supérieure”, compétence passive permettant d’infliger plus de 9999 dégâts.

Brave

Et voici la classe ultime du jeu. Pour la trouver, il faudra venir au bout de votre aventure. Après avoir vaincu l’Abîme de la Nuit et relancé votre partie, il vous suffit de rejoindre la tombe du mentor de Gloria (si vous savez, c’est bien). Préparez-vous pour un combat difficile qui, si vous le remporter, vous récompensera avec le meilleur job du jeu.

La classe brave est une classe complètement pétée. Déjà Éradication, élimine instantanément tout monstre ayant 20 niveaux de moins que vous; Pesanteur qui inflige des dégâts en fonction de vos PV restants et on ne parle même pas des coups qui se basent sur votre temps de jeu ou sur votre nombre de combats remportés. Ce job permet également d’opérer un contrôle sur la vitesse d’obtention des PB et leurs dépense, un bon moyen donc de contrôler le flux d’un combat et qui transforme le grinding en promenade (en même temps, c’est la dernière classe du jeu donc après…).

Maintenant, vous savez tout. N’hésitez pas à partager vos conseils, vos combos préférés ou vos builds préférés dans les commentaires.