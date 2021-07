Bravely Default: Brilliant Lights – Une autre série devient mobile

Franchement, douter de l’investissement de Square Enix dans le mobile, c’est reconnaître avoir des problèmes de vue… Final Fantasy, ils y sont tous ou presque (parfois même en double), pareil pour Dragon Quest… Ils ont même du Mana et du SaGa ! Comme nombre de boîtes nippones, l’éditeur investit avec vigueur dans nos supports de poche, une stratégie logique dans les pays asiatiques où cette forme de gaming est devenue la norme. Chez nous, ce n’est toujours pas le cas ? Pas grave, Square Enix continue de bricoler et certains de ces jeux finissent parfois par apparaître. Et dans cette liste de titres, bientôt, nous pourrons retrouver Bravely Default: Brilliant Lights.

Bientôt, aux côtés d’Octopath Travelers: Champions of the Continent, Dragon Quest: The Adventures of Dai et NieR: ReIncarnation, les joueurs japonais pourront installer sur leurs appareils iOS et Android un jeu inédit de la série Bravely. Ce soft, comme tous les autres, sera un free-to-play reprenant la feature propre à cette série, le système de Brave et de Default, confirmant de fait qu’il s’agira bien toujours d’un jeu de rôle au tour par tour comme ses aînés sortis sur Nintendo 3DS et Nintendo Switch.

Comme c’est souvent le cas dans ce genre de jeux fan-service, le titre vous offrira de monter votre équipe en brassant figures familières et personnages inédits (sans compter les éventuelles déclinaisons saisonnières de ces mêmes unités, une habitude de ces softs qui tentent leur maximum pour garantir l’implication éternelle du fan et éventuellement celui de sa CB…). Et puisque la glue n’aurait probablement pas suffi pour associer ces univers, on devrait pouvoir compter sur la participation d’Ajiro Keiichi sur le scénario (il a officié sur les épisodes précédents) et sur un système de gacha parce que rien ne colle comme l’injustice et le sel.

Enfin, on ne va pas mentir, le trailer que vous pouvez découvrir ci-dessous vend du rêve (notamment parce qu’ils ont eu le bon goût de choisir des thèmes marquants de cette série) et nous lui laisserons volontiers une chance… s’il finit par sortir chez nous. Dans tous les cas, Bravely Default: Brilliant Lights est attendu sur appareils iOS et Android au Japon. Il ne dispose pas de date de sortie à l’heure actuelle.