Fantasian laisse entrevoir son OST en compagnie de Nobuo Uematsu

Qu’est ce que ça fait plaisir de voir Fantasian se dévoiler petit à petit depuis le début d’année 2021 ! Il n’y a pas à dire, il y a une telle aura autour de ce titre, un tel amour mis dans cette œuvre, qu’il est impossible pour nous d’y rester indifférent. Tout d’abord, sa plastique si particulière à base de dioramas pour créer les décors nous avait très clairement tapé dans l’œil, et c’est le trailer de début de mois qui a vraiment fini de nous convaincre sur l’intérêt artistique d’un tel procédé.

S’il se faisait plutôt discret après son échec avec Terra Battle 2, Hironobu Sakaguchi, le papa de Final Fantasy et réalisateur de Fantasian, semble bel et bien avoir encore la puissance créatrice pour se renouveler et pourquoi pas, qui sait, sortir un très grand jeu de sa besace. Pour l’accompagner à la musique, Nobuo Uematsu le compositeur emblématique de la série Final Fantasy était bien entendu tout désigné. Un “golden duo” ayant souvent fait des étincelles par le passé, avec notamment pour citer le dernier gros titre en date, The Last Story sur Wii, un JRPG aussi intéressant sur le fond que sur la forme.

Mais après avoir pu admirer les qualités graphiques du jeu, c’est au tour de la musique de se faire gentiment entendre, et surtout de laisser Nobuo Uematsu s’exprimer, lui pour qui il s’agira peut-être de la toute dernière œuvre complète, même s’il s’occupera très certainement dans le futur de quelques travaux ponctuels comme ce fut le cas sur Granblue Fantasy par exemple.

Aurai-je encore une chance de travailler sur un jeu entier ?

C’est par ces mots finalement très émouvants que débute la vidéo que vous allez voir, et qui nous montre le dévouement total d’un homme à son art et à son travail. Pour ce projet le compositeur s’est attelé à créer pas moins de 60 morceaux, et quand on voit les mots qu’il emploie pour décrire son rapport à la musique sur ce projet, il ne fait aucun doute pour nous que Fantasian aura une superbe OST. Il a tenu a laisser une grande part d’humain derrière chaque instrument plutôt que de se tourner vers le numérique, ce qui normalement devrait nous garantir une musique très chaleureuse.

Enfin, après nous avoir rassuré dans son gameplay Fantasian continue donc en nous berçant de sa musique, dont vous aller pouvoir dans un premier temps découvrir un extrait derrière la voix passionnée de Nobuo Uematsu. Dans un second temps, vous aurez le loisir de vous plonger dans un morceau de piano accompagné de splendides illustrations, ainsi que de découvrir le “behind the scene” du thème de Kina. Bonne écoute !