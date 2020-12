Wayô Records dégaine les OST de ActRaiser et Magician Lord

La dernière fois que nous vous avions parlé des OST de chez Wayô Records, c’était dans le cadre d’une review, afin de vous présenter celle de Metal Slug 3, que nous vous invitons à découvrir si ce n’est pas déjà fait. Mais aujourd’hui nous sommes ici pour mettre en lumière deux de leurs derniers projets en date, à savoir deux géants du début des années 90 qui fêtaient leur 30eme anniversaire en 2020 : Magician Lord et ActRaiser.

Magician Lord

L’un des tous premiers jeux de la Neo Geo, Magician Lord voyait le jour pour la toute première fois au début de l’année 1990. Il s’agissait d’un jeu d’action assez classique, mais terriblement difficile, sur lequel vous avez certainement été quelques-uns à vous arracher les cheveux à l’époque. Neo Geo oblige, le jeu était absolument somptueux et détaillé pour l’époque, et continue de rayonner encore aujourd’hui auprès de la communauté des fans de SNK, qui seront pour le coup surement très heureux de retrouver l’OST de ce titre emblématique.

Deux offres sont encore disponibles, à savoir l’OST dans ses versions CD et vinyle (livraison janvier 2021). Côté vinyle le bonus de précommande n’est malheureusement plus disponible, mais côté CD, si vous vous dépêchez un peu, vous pouvez encore bénéficier de ce dernier, et recevoir en supplément une illustration inédite réalisée par Eisuke Ogura (illustrateur SNK), sur support rigide, et dédicacé par l’artiste. Au niveau du contenu de l’OST, en plus des pistes originales, une suite pour piano a été enregistrée spécialement pour cette édition, et dont vous pouvez découvrir un extrait en vous rendant sur l’une des pages en lien plus haut.

ActRaiser

Tout comme Magician Lord, ActRaiser est bien sorti en 1990, mais sur Super Nintendo, une autre console de légende qui aura marqué son temps par un incroyable catalogue de jeux. En mélangeant action et gestion, ActRaiser avait su charmer les joueurs par son originalité, mais bénéficiait surtout d’une OST à toute épreuve, qui pour l’époque représentait certainement le summum de la composition musicale pour un jeu vidéo.

Pour rendre hommage à ActRaiser en cette année de 30eme anniversaire Wayô Records a donc mis les petits plats dans les grands, afin de vous offrir un contenu à l’image de la qualité des compositions. Ici encore vous aurez le choix entre CD et vinyle, et dans la première version vous retrouverez l’intégralité de l’OST remasterisée, des inédits, ainsi qu’une nouvelle suite symphonique jouée par le New Japan BGM Philharmonic Orchestra.

Dans la version vinyle vous n’aurez pas accès aux pistes inédites, mais juste à l’OST et la suite symphonique. Un mal servant bien entendu à conserver un prix acceptable pour les fans, mais compensé par la qualité du son analogique que vous n’aurez bien entendu pas avec le CD, sans parler du fait de pouvoir profiter en grand format des illustrations inédites de Ayano Koshiro.

Malheureusement, les bonus de précommande sont déjà tous épuisés donc rien ne presse si vous souhaitez passer commande. Par contre il vous faudra patienter jusqu’en janvier 2021 pour recevoir votre version CD, et mars 2021 en ce qui concerne la version vinyle, s’il n’y a aucun report en raison d’un imprévu lié à la pandémie.