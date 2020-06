Metal Slug 3 OST – Expérimentez le run’n’gun musical

Après vous avoir proposé un article sur l’excellente OST de Samurai Shodown 2019, dont les compositions avaient été entièrement retravaillées pour l’occasion, il est temps de repartir réellement dans le passé et de vous proposer une OST rétro pur jus, celle de Metal Slug 3, qui s’inscrit dans la série Retro Legends de Wayô Records.

Metal Slug, même si vous n’y avez jamais touché, est une série dont vous avez surement déjà entendu parler, tant son aura est grande dans le monde du jeu vidéo, quand bien même la licence n’a pas eu de vrai nouvel opus depuis 2008. Pour autant, cette série a marqué durablement le jeu vidéo, et plus particulièrement la grande famille du jeu d’arcade entre le premier opus de 1996, et Metal Slug 3, celui qui nous intéresse aujourd’hui, qui est régulièrement cité comme le meilleur épisode de cette série.

Totalement ancré dans le monde de l’arcade et baignant pleinement dans son jus bien old school, l’OST de Metal Slug 3 a bénéficié du travail de composition de certaines des pointures de la SNK Sound Team, à savoir Takushi Hiyamuta, DUGIA, et Maitaro.

Metal Slug 3 OST – Des compositions à la patte inimitable

Comme c’est presque toujours le cas avec Wayô Records, vous avez le choix entre l’édition CD, et l’édition vinyle dont nous vous laissons découvrir les visuels ci-dessous. Ici, comme l’OST ne comprend que 28 pistes, vous n’y perdrez pas au change côté quantité en choisissant l’édition vinyle, puisque réparties sur 2 galettes, les 28 pistes y sont gravées dans leur intégralité.

Barracks (Character Select)

Nous commençons avec une piste très courte, mais alors qui en a surement marqué plus d’un et nous les premiers. Lorsque nous avons lancé la galette sur la platine et que les trois premières notes se sont lancés, nos poils se sont hérissés, stimulés par le doux vent de la nostalgie.

Alors que Metal Slug 3 vient de fêter ses 20 ans, cette musique plutôt anodine de sélection de personnages, nous l’avons reconnue en un rien de temps, et c’est l’une des raisons qui font que l’on vous parle régulièrement d’OST, car la musique dans le jeu vidéo est si importante qu’en seulement trois petites notes, elle nous a replongé instantanément dans le jeu et son univers, et dans la peau du jeune garçon que nous étions à l’époque.

Midnight Wandering (Stage 2)

On passe au morceau que l’on pouvait entendre dans le stage 2 du jeu, et qui est finalement assez représentatif de l’OST en général. C’est à dire que Metal Slug 3, même s’il lorgne pas mal du côté des sonorités et rythmes militaires, ce qui est logique, est avant tout un jeu d’action survitaminé et très rock. Même si l’on retrouve dans les compositions quelques sons orchestraux, la majeure partie de ce que vous pourrez entendre est numérique et participe vraiment à l’identité du jeu dont les sons de guitare électrique paraissent aujourd’hui vraiment inimitables.

Ce mélange n’est pas sans nous rappeler énormément de jeux parus à la toute fin des années 90, et notamment Skies of Arcadia que nous avions aussi chroniqué. Cette période, de manière générale, marque vraiment une sorte de cap, ou la musique commençait vraiment à ne plus découler de contraintes techniques, mais bien d’une vision artistique, n’étant bientôt plus entravée par la quantité de données pouvant être stockées dans la RAM.

Le compositeur DUGIA parle d’ailleurs de ce morceau dans les commentaires que vous pourrez retrouver avec le CD/Vinyle, un morceau qui lui aura demandé beaucoup de peaufinage, afin que l’atmosphère qui s’en dégage, finisse par plaire entièrement à son “Boss”. Mais la créativité découlant parfois des contraintes, on imagine que sans cela, nombres d’OST d’avant 2000, n’auraient peut-être pas la réputation qu’elles ont aujourd’hui.

Into the Cosmos (The Void of Space)

Nous allons terminer avec le morceau Into the Cosmos que l’on trouve être un excellent représentant pour illustrer les propos de Takushi Hiyamuta quand il dit :

“Dans un sens Metal Slug 3 était la fin d’une époque. Musicalement parlant, c’était l’aboutissement de tout ce que nous avions accompli en tant qu’équipe jusqu’alors.”

Si nous avons choisi ce morceau pour illustrer ces propos, c’est tout d’abord car il est absolument excellent de A à Z, que ce soit par sa grosse guitare qui nous emporte dès la premières seconde, cette voix numérique venant simuler un chant au flow lancinant, ou plus simplement la qualité de la composition qui pose une sacrée ambiance, en exploitant tout un tas de sonorités vraiment propres à cette époque et à ces jeux d’arcades que l’on a tant aimés.

En écoutant ce morceau, pris complètement à part et tant d’années après avoir touché à Metal Slug 3 pour la dernière fois, notre esprit ne peut s’empêcher de voguer vers d’autres titres aux grès des sonorités. Et on vous le donne sans détour, celui qui nous est venu en premier, c’est Contra 3, sorti en 1992, qui nous avait marqué par sa difficulté lorsque nous étions enfant, et dont seule la musique du premier stage reste irrémédiablement gravé dans notre esprit… Certainement car l’enfant que nous étions alors aura du attendre de passer l’adolescence pour découvrir le stage suivant.

Comme toujours, nous espérons que vous avez aimé (re)découvrir cette OST en notre compagnie, et que pour certains, comme pour nous, les endorphines de la nostalgie vous auront apporté un peu de plaisir. Et en attendant notre prochaine OST, si vous souhaitez vous offrir le CD ou le vinyle de la bande originale de Metal Slug 3, rendez-vous sur la boutique de Wayô Records.