Fantasian – Le créateur de Final Fantasy dévoile enfin une bande-annonce

Allons-nous vous faire l’affront de vous présenter Hironobu Sakaguchi et Nobuo Uematsu? Père de Final Fantasy pour le premier et compositeur historique de la même licence pour le second, les deux compères célèbrent une amitié de plus de 30 ans. Leur prochaine collaboration sera le prochain RPG (vous êtes surpris?) du studio Mistwalker, et se nomme Fantasian. Après la révélations de deux nouvelles bandes-annonces le concernant, nous vous proposons un rapide tour d’horizon.

Fantasian se présente comme un JRPG dans une ambiance médiéval-fantastique, avec un système de combat au tour par tour somme toute assez classique. Sa principale originalité se situe dans son aspect graphique, avec son monde absolument fascinant créé à partir de dioramas. Pour information, les dioramas sont des maquettes permettant la représentation 3D de scènes particulières (décors, scènes de combats, paysages…). Ceci donne une touche assez inédite à l’ensemble du titre, l’approchant presque d’une aventure en réalité augmentée. Vos personnages semblent se mouvoir dans des décors très réalistes, et y sont parfaitement intégrés.

Si la mécanique de combat au tour par tour est une formule éprouvée depuis longtemps, le créateur du jeu a révélé que Fantasian comporterait un système permettant de se démarquer de la concurrence. Il s’agit du “Dimengeon System” (néologisme issu de la contraction de “dimension” et “donjon”) : la possibilité de téléporter les adversaires que l’on croise (hormis les boss semblerait-il) dans une dimension parallèle, pour les affronter plus tard, quand le joueur le souhaitera. De quoi maitriser un peu plus le rythme des combats, et de garantir une fluidité de la progression narrative.

Dernier aspect sur lequel nous devons revenir: le titre sera une exclusivité Apple Arcade. Le jeu ne sera donc disponible que pour les possesseurs d’iPhone et iPad. Etant donné les difficultés d’Apple à faire venir les gamers vers leur programme d’abonnement, la présence d’un tel titre dans leur catalogue pourrait bien changer la donne. Sera-t-il la Killer App du Apple Arcade? Verdict cette année!