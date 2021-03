Square Enix en accord avec Forever Entertainment pour de futurs remakes

Depuis quelques années, Square Enix a entrepris de nous ressortir pas mal de ses licences sous forme de remasters ou de remakes, et après être arrivé plus ou moins au bout de la démarche avec la saga Final Fantasy, ce fut le tour notamment de Trials of Mana, ou encore plus récemment de SaGa Frontier. Mais on imagine que la relative simplicité de ce genre de projets ainsi que l’argent facile que cela représente en jouant sur la nostalgie des joueurs, leur a donné des idées.

Que l’on soit pour ou contre l’arrivée massive des remasters/remakes sur le marché, il faut bien avouer que pour certains jeux cela semble beaucoup plus justifié que pour d’autres. On se souvient qu’énormément de titres 90’s voir même du début des années 2000, n’ont jamais vu le jour en France, et n’ont même dans certains cas jamais eu de traduction anglaise officielle. C’est donc dans l’optique d’intensifier les sorties de remasters/remakes, que Square Enix a trouvé un accord avec Forever Entertainment, le studio derrière Panzer Dragoon: Remake, qui recevra dans cette affaire à une belle part dépassant les 50% pour chaque copie écoulée.

On apprend par ailleurs que Forever Entertainment développera donc des jeux au moins aussi retravaillés que Panzer, visuellement remis au goût du jour, mais que le gameplay et le scénario n’en seront pas impactés. Avec ce type de refonte qui ne dénature bien souvent pas l’œuvre d’origine, il est facile d’imaginer ce que pourraient donner des titres comme Xenogears sur nos machines actuelles. Pour les fans de Final Fantasy, même si Square Enix a déjà beaucoup travaillé sur cette franchise, il reste malgré tout un épisode qui ferait l’immense bonheur des joueurs, à savoir Final Fantasy VI.

On ne sait donc pas encore quelles seront les licences développées par Forever Entertainment, mais on croise déjà très fort les doigts pour que Chrono Cross nous parvienne enfin, lui qui a fêté ses 20 ans il n’y a pas si longtemps.