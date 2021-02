Final Fantasy VII – Deux nouveaux variants se profilent à l’horizon

Avec sa version remake sortie il y a quelques mois et l’annonce lors du State of Play tout récent d’un portage PS5 relifté accompagné d’un DLC concentré sur Yuffie, Final Fantasy VII ne cesse plus de faire parler de lui, en dépit de sa parution initiale lointaine, sur PlayStation en 1997.

Final Fantasy VII est LE jeu culte pour un nombre incalculable de fans ayant découvert la série avec cet opus (passant par là-même à côté de son prédécesseur encore plus qualitatif), raison pour laquelle il aura connu moult dérivés, tant en jeux vidéo qu’en film d’animation. Et aussi, cette récente refonte mentionnée plus haut, pour les nostalgiques comme pour la nouvelle génération avide de découverte.

Bref, on ne va pas s’attarder pendant des heures sur Final Fantasy VII Intergrade, de son petit nom, mais plutôt sur les deux petits derniers en date annoncés : The First Soldier et Ever Crisis, ce dernier nous faisant bien bien envie, tandis que le premier nous laisse un peu plus dubitatifs en attendant de voir.

The First Soldier est un battle royale (donc multi) se déroulant au sein de Midgar plusieurs années avant les événements décrits dans Final Fantasy VII. Il est prévu sur appareils iOS et Android pour 2021, sans plus de précisions.

Ever Crisis, quant à lui, ne sera pas disponible avant 2022, et ce sur les mêmes machines, même si les pleureuses habituelles en attendront une version PC ou Switch qui n’arrivera peut-être jamais. Il s’agira d’un jeu épisodique qui retracera tout le lore de Final Fantasy VII, y compris les jeux annexes situés autour du titre d’origine, tels que, entre autres, Crisis Core ou Dirge of Cerberus. On ne va pas se mentir, celui-là, il nous a bien hype…

Surtout avec son visuel choupi que vous pouvez découvrir dans le trailer ci-dessus. On a hâte de mettre les mains sur ça, mais c’est loin… En tous cas, Square Enix continue à abreuver son titre culte de tout un tas de jeux qui lui sont liés, et ça, c’est du bien joué…