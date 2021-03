Monster Hunter Rise – Classique instantané

On l’a vu, l’attente était palpable. Les entreprises japonaises qui s’organisent pour ne pas subir un trop gros ralentissement lors de la sortie du jeu, ça montre à quel point la sortie de Monster Hunter Rise est particulière.

Le succès était attendu, et il est bien là : ce sont en effet 4 millions de copies du jeu qui ont été expédiées en seulement trois jours. Un score pas très loin chiffres faramineux de Monster Hunter World, le titre précédent de la série, qui s’était écoulé à 5 millions d’exemplaires sur la même période. Et encore, ce dernier était sorti à la fois sur PlayStation 4 et Xbox One, quand Monster Hunter Rise atteint les 4 millions d’exemplaires écoulés sur Swich uniquement !

Le titre de Capcom est un habitué des succès, et même un system seller à ses heures : Monster Hunter Freedom avait, en 2005, grandement participé à l’installation de la PSP. Capcom s’est félicité des excellents résultats du jeu dans un communiqué de presse :

«Monster Hunter est une série de jeux d’action qui placent les joueurs face à des monstres géants dans de magnifiques environnements naturels. Avec le premier titre en 2004, la série a inventé un nouveau genre dans lequel les joueurs coopèrent pour affronter les monstres avec leurs amis, pour atteindre un nombre de ventes cumulées de tous les épisodes surpassant les 66 millions de copies écoulées.

Monster Hunter Rise, le nouveau Monster Hunter pour Nintendo Switch (…) a reçu un très bel accueil critique dès les sorties des démos, qui présentaient déjà la coop local et en ligne, entrainant des livraisons qui ont dépassé les 4 millions de copies »

Il faut modérer ces résultats, puisque les copies « livrées » ne sont pas forcément encore vendues. Il s’agit en effet des exemplaires que l’éditeur fournit aux boutiques. Néanmoins, on ne peut nier le succès du jeu, qui ne va aller qu’en grossissant ; d’abord, parce que le titre vient de sortir, mais aussi parce qu’il sera porté sur PC l’an prochain, s’ouvrant ainsi à tout un public supplémentaire…